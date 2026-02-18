José Carlos Mahía va al Parlamento y habló de una "sobredosis de llamados"

El jerarca sostuvo que para este año tienen metas importantes. "Creemos que el Uruguay se merece una Universidad de la Educación, que el interior tenga la oportunidad de tener formación universitaria, que quienes hoy son maestros o mañana van a hacerlo o profesores puedan serlo en sus territorios", afirmó.

Mahía reivindicó la vocación del gobierno para trabajar en un acuerdo y aspiró a que la discusión esté ajena a las diferencias partidarias, para emprender acciones concretas que den respuesta y sean útiles para la sociedad. Recordó el acuerdo político para la creación de la Universidad Tecnológica (UTEC) en 2012 y pidió animarse "a pensar en el Uruguay que viene".

Otros dos ministros al Parlamento

Además, el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, interpelará al canciller Mario Lubetkin el jueves 19 de febrero. El ministro de Relaciones Exteriores será consultado sobre varios temas. En primer lugar, por las “declaraciones y pronunciamientos” del gobierno uruguayo “en relación con los hechos acontecidos en Venezuela”. El segundo asunto sobre el que se le preguntará a Lubetkin será por los “próximos pasos en el tratamiento” del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Además, se le consultará al canciller por la decisión de Estados Unidos de suspender las visas de inmigrantes a su país para 75 países, entre ellos Uruguay.

Mientras tanto, el viernes 20 concurrirán las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La convocatoria fue realizada por la oposición y apoyada por el oficialismo, y tiene como finalidad consultar por los fallecimientos de menores bajo la tutela de la institución.

El diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, expresó “profunda preocupación” por la muerte de estos adolescentes y dijo que hay un “desgobierno” en el INAU.