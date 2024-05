Juan Raúl Williman: Romina Celeste "nos mintió en varias cosas"

“Romina es una persona muy vulnerable. Y así como la ven muy vehemente, también es muy manipulable”, afirmó.

Por tanto, siguió, “no me parece descabellado para nada lo que dice el doctor Díaz en cuanto a toda esta realidad (…) aunque terminó siendo ejecutado de muy mala manera y a todas luces ya se veía que la versión era bastante inverosímil”.

Conocían muy bien el sistema judicial

Está claro, agregó Williman, que Romina Celeste fue capacitada por terceros, por personas que sabían muy bien cómo funciona el sistema judicial: “La información que aparecía en los audios parecía aportada por alguien con mayor conocimiento del que ella misma trae”.

Lo que planteó Jorge Díaz, “y estoy de acuerdo, es que el pasaje por el sistema no te trae esa información, no te explica. Ningún pasaje por el sistema de administración de Justicia te explica cómo hacer para simular un delito de la mejor manera o cómo mentir de la mejor manera, eso no sucede en el sistema, eso es algo que ya trae la persona, y ninguna de las dos personas que simulan (Romina y Paula Díaz) parecen tener esa formación”.