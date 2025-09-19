Juan Sartori no está más para la política nacional ahora está enfocado en hacer plata

IMG_20250919_111555 El pasado 7 de septiembre Sartori y familia en el cumpleaños de su hija Giulia. Redes Sociales

La familia política de Juan Sartori ocupaba el puesto nro. 10 en la lista de los más ricos de Rusia. En 2011, cuando la bella esposa de Sartori Ekaterina Rybolovleva, decidió estudiar en una universidad estadounidense, pagó 88 millones de dólares por un apartamento que, en ese momento, se convirtió en la transacción más cara por una propiedad en Manhattan, Nueva York.

Lo más delirante, para nosotros oh pobres mortales, es que esa no era su residencia principal, sino tan solo donde la rusa moraba durante sus temporadas de estudiante extranjera. Su residencia principal estaba en Mónaco. Si contar la historia (conocida) de que para su cumpleaños nro 25, su papá, le regaló una Isla, la isla Skorpios.

De forma que luego de su aventura en la política nacional, Sartori, uno puede suponer, ya no está interesado en el aburrido trabajo parlamentario, sino en ser un magnate cosmopolita que recorre el mundo haciendo negocios, que dice, tal vez, puedan un día derramar a Uruguay.

En qué anda perdido

Lejos del Palacio Legislativo, Sartori se mueve en el terreno financiero. Nadie en su partido sabe concretamente dónde está.

Trabaja como director de Iniciativas de Negocios de Tether, una de las principales compañías de criptomonedas del mundo, ha encabezado inversiones estratégicas en agroindustria y minería. En mayo, la empresa anunció la compra de la mayoría de Elemental Altus, dedicada a la extracción de oro, y difundió un comunicado en el que Sartori destacó que la operación formaba parte de la estrategia de diversificación de la firma.

La biografía que acompañaba ese documento mencionaba su etapa como senador uruguayo entre 2020 y 2025, pero sin referencias a planes de retorno, recogía y publicaba Búsqueda. Paralelamente, participó en la negociación para que Tether adquiriera acciones de la Juventus de Italia. Además, mantiene sus inversiones deportivas: es accionista del Sunderland en Inglaterra y vicepresidente del Mónaco francés, presidido por su suegro, el magnate ruso Dimitri Rybolóvlev.

Nos queda a los uruguayos tal vez, reflexionar sobre el vínculo que tenemos que hemos construido con Rusia, donde Natalia Oreiro se ha tornado una estrella indiscutida en el país y Juan Sartori, acercó a una de las mujeres más ricas del mundo a nuestro país, que se hizo Peñarol a pesar de que él es de Nacional y le enseñó a tomar mate.

Ahora ya sabemos quién es Juan Sartori, la pregunta, reformulada al 2025 es ¿Dónde está?