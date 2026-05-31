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Deportes Nacional, | Deportivo Maldonado | Intermedio

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Nacional cayó 3 a 0 frente a Deportivo Maldonado por la tercera fecha del Grupo B del Intermedio

Los tricolores buscaban una nueva victoria que los ratifique primeros en el grupo y los acerque a los primeros lugares de la Tabla Anual.

Nacional y Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño.

Nacional y Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño.

 Enzo Santos / FocoUy
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Nacional cayó 3-0 ante Deportivo Maldonado este domingo en el estadio Domingo Burgueño Miguel por la tercera fecha de la Serie B del Torneo Intermedio. Se trata de la segunda consecutiva ante el equipo del argentino Gabriel Di Noia. Además, se corta la racha del tricolor de cinco encuentros sin perder.

El fernandino quedó como puntero del grupo. Solo perdió ante Albion, ganó 8 de los 9 encuentros disputados.

Los goles fueron convertidos por Cristian Tabó, Facundo Tealde y Gonzalo Larrazábal.

DEPORTIVO MALDONADO:

Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Hernán Menosse, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Maximiliano González, Matías Espíndola, Maximiliano Noble; Christian Tabó, Santiago Ramírez; Renato César.

DT: Gabriel Di Noia.

NACIONAL:

Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera; Juan Ignacio García, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez, Rodrigo Martínez.

DT: Jorge Bava

Juez: Mathías De Armas. Asistentes: Héctor Bergaló y Alberto Píriz. Cuarto árbitro: Juan Cianni. VAR: Jonhatan Fuentes y Richard Trinidad.

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