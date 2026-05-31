Nacional cayó 3-0 ante Deportivo Maldonado este domingo en el estadio Domingo Burgueño Miguel por la tercera fecha de la Serie B del Torneo Intermedio. Se trata de la segunda consecutiva ante el equipo del argentino Gabriel Di Noia. Además, se corta la racha del tricolor de cinco encuentros sin perder.
en el campus
Nacional cayó 3 a 0 frente a Deportivo Maldonado por la tercera fecha del Grupo B del Intermedio
Los tricolores buscaban una nueva victoria que los ratifique primeros en el grupo y los acerque a los primeros lugares de la Tabla Anual.