Federación Francesa denunciará a senadora paraguaya por comentarios racistas contra Mbappé

Tras las declaraciones vertidas por la senadora paraguaya, Celeste Amarilla, en dónde trata a Kyilian Mbappé de "camerunés colonizado", la Federación Francesa de Fútbol (FFF) emitió un comunicado en dónde respaldan al futbolista y anuncian que tomarán acciones legales en contra de Amarilla.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Desde la FFF entienden que los "comentarios racistas" de la senadora paraguaya son "totalmente aberrantes e inaceptables", los cuáles "son delictivos y condenables" y "deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar".
"La FFF presenta una denuncia ante el parquet con el fin de iniciar acciones judiciales. La Federación brinda su total apoyo a su capitán, a sus jugadores y, de manera más general, a todas las víctimas de tales comentarios odiosos. Más que nunca, la FFF tiene la intención de luchar contra el racismo y toda forma de discriminación", agregan.
"Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado", finaliza el comunicado de la Federación Francesa de Fútbol.
El "rechazo" del Gobierno de Paraguay
En una carta emitida por sus canales oficiales, el Gobierno de la República de Paraguay mostró su rechazo a las expresiones realizadas por Celeste Amarrilla contra Mbappé. "Estos comentarios son contrarios a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve".
A su vez, se desmarca de sus declaraciones las cuáles "corresponden exclusivamente al ejercicio individual de su responsabilidad" y apuntan a que "no representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo".