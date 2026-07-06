Federación Francesa denunciará a senadora paraguaya por comentarios racistas contra Mbappé

"Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado", finaliza el comunicado de la Federación Francesa de Fútbol.

El "rechazo" del Gobierno de Paraguay

En una carta emitida por sus canales oficiales, el Gobierno de la República de Paraguay mostró su rechazo a las expresiones realizadas por Celeste Amarrilla contra Mbappé. "Estos comentarios son contrarios a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve".

A su vez, se desmarca de sus declaraciones las cuáles "corresponden exclusivamente al ejercicio individual de su responsabilidad" y apuntan a que "no representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo".