Vallcorba explicó a la Mesa Política del FA el contenido de la Rendición de Cuentas

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, estuvo en la Mesa Política del Frente Amplio (FA), para explicar el contenido del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Adelantó que el equipo económico comparecerá el miércoles en el Parlamento para realizar una evaluación de los resultados económicos del año pasado y los primeros meses de 2026.
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Además, se presentarán las prioridades en materia de gasto incluidas en la Rendición de Cuentas.
“Detallar las acciones en materia de transferencias en la infancia, que van a sustituir a cuatro programas: asignaciones familiares, Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social y Bono Crianza, aumentando montos y focalizando en los primeros mil días de vida, una etapa esencial para el crecimiento de los niños”, señaló.
Dijo que esa es la principal innovación incluida en la Rendición de Cuentas, que también incluye recursos adicionales para educación, personas en situación de calle y el Plan de Seguridad.
La Rendición de Cuentas incorpora incrementos presupuestales adicionales a los ya previstos en el Presupuesto Nacional en cuatro áreas estratégicas: infancia, seguridad pública, educación y atención a personas en situación de calle.
Infancia en la Rendición de Cuentas
En materia de infancia, unifica los cuatro instrumentos actuales de transferencias monetarias y crea la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia. Con esta medida, se estima una reducción de 25% en la pobreza en niños de 0 a 3 años cuando se alcance la plena implementación.
Para ello se asignan $ 1.257 millones para 2027, 1.711 millones para 2028 y 1.887 millones de pesos para 2029. De acuerdo a estimaciones, en 2027 más de 50.000 niños y niñas ingresarán al nuevo régimen. Se estima que, en promedio, para los niños nacidos del 1 de enero de 2025 en adelante, el aumento de las transferencias será de 84%.
Además, se incorpora una asignación para el INAU de $50 millones a partir de 2027 para acogimiento familiar, atención a la violencia y compra de un inmueble.