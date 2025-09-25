Hacete socio para acceder a este contenido

Política

contra el genocidio

Judíos uruguayos entregaron carta a la Presidencia reclamando ruptura de relaciones con Israel

Sostienen en la carta que no se puede mantener relaciones con quién está "bombardeando y disparando contra un pueblo entero, al que condenan a morir de hambre”.

Judíos uruguayos reclaman romper relaciones con Israel.

 APU
Por Redacción Caras y Caretas

Decenas de ciudadanos judíos y judías uruguayos entregaron este jueves una carta en la Presidencia de la República para reclamar la ruptura de relaciones con Israel, en protesta por el genocidio en Gaza. En el documento, exigen que “se respete el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación”.

“Como judías y judíos, tenemos muy claro el significado de ‘nunca más’: no queremos persecución, sometimiento, gueto, hambre, matanza, apartheid, genocidio ni holocausto contra ningún pueblo del mundo en ninguna circunstancia, y mucho menos en nuestro nombre”, afirman.

Asimismo, expresan su “más firme rechazo a la política genocida del gobierno de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino, y exigimos al Estado de Israel que detenga de inmediato la masacre, el bloqueo y la violación de todas las libertades y derechos humanos fundamentales de la población de la Franja de Gaza y Cisjordania”.

Reclaman también que “los colonos israelíes se retiren de los territorios ocupados, regresen a las fronteras de 1967 y se respete el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación”.

Ruptura con Israel

Por estos motivos, solicitan “al gobierno uruguayo la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, como miembro de las Naciones Unidas y en coherencia con los fallos de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia”.

A su entender, “la vida y los valores humanos deben estar por encima de los intereses del mercado”. En ese sentido, sostienen: “No se puede dialogar, ni hacer negocios, ni comprar armamento ni mantener ningún tipo de intercambio con quienes están bombardeando y disparando contra un pueblo entero, al que condenan a morir de hambre”.

Entre los firmantes figuran el músico Leo Maslíah, la exministra y exsenadora Marina Arismendi Dubinsky, el periodista y escritor Sergio Israel, el dirigente sindical Marcel Slamovitz, el exministro de Turismo Benjamín Liberoff, la crítica de arte Alicia Migdal, la actriz Susana Groisman, el violinista Daniel Lasca y el periodista Samuel Blixen, entre otros.

