Judíos uruguayos entregaron carta a la Presidencia reclamando ruptura de relaciones con Israel

Reclaman también que “los colonos israelíes se retiren de los territorios ocupados, regresen a las fronteras de 1967 y se respete el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación”.

Ruptura con Israel

Por estos motivos, solicitan “al gobierno uruguayo la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, como miembro de las Naciones Unidas y en coherencia con los fallos de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia”.

A su entender, “la vida y los valores humanos deben estar por encima de los intereses del mercado”. En ese sentido, sostienen: “No se puede dialogar, ni hacer negocios, ni comprar armamento ni mantener ningún tipo de intercambio con quienes están bombardeando y disparando contra un pueblo entero, al que condenan a morir de hambre”.

Entre los firmantes figuran el músico Leo Maslíah, la exministra y exsenadora Marina Arismendi Dubinsky, el periodista y escritor Sergio Israel, el dirigente sindical Marcel Slamovitz, el exministro de Turismo Benjamín Liberoff, la crítica de arte Alicia Migdal, la actriz Susana Groisman, el violinista Daniel Lasca y el periodista Samuel Blixen, entre otros.