"En el año 2025 trabajaron 26 mil personas más que en 2024", afirmó edil del FA

El edil también señaló que el salario mínimo tendrá en 2026 un ajuste total cercano al 8%, tras las actualizaciones previstas para enero y julio. Recordó que el monto pasará de 23.604 pesos a 25.383 pesos, “casi 2 mil pesos”. Asimismo, subrayó que la tasa de desempleo alcanzó el 7%, “la más baja desde el año 2014”, y que el nivel de empleo es el más alto desde 2015.

En relación con la situación de las mujeres, indicó que el empleo femenino llegó a un máximo histórico de 52,7%, aunque advirtió que “la brecha sigue siendo alta entre hombres y mujeres, ubicándose en un 16 por ciento”. Agregó que “en promedio los hombres recibimos remuneraciones 27 por ciento superiores respecto a las mujeres, incluso en actividades donde son prestadas mayoritariamente por mujeres”.

Moreno mencionó además que el Ministerio de Trabajo organizó encuentros en todo el país para introducir modificaciones a la ley de empleo y adelantó que se presentará un proyecto que prioriza a jóvenes de hasta 30 años, mayores de 45, población afrodescendiente, personas trans, personas con discapacidad y mujeres con personas a cargo, eliminando varios de los requisitos actuales.

Revisión integral del sistema tributario

Tras destacar los números favorables del primer gobierno frentista, el edil advirtió que las mejoras registradas no resuelven los problemas estructurales. “Claramente que esto ha mejorado las condiciones de vida de los uruguayos, presidente, pero este no es el maíz de la maravilla”, señaló, y remarcó que la riqueza y los ingresos mantienen una fuerte concentración.

En ese sentido, afirmó que “el 1% de los uruguayos con mayores ingresos recibe el 15% de esos ingresos. La otra mitad, el 50%, recibe lo mismo, el 15%” y agregó que “el 1% con mayores ingresos concentra casi el 40% del ingreso nacional”. También indicó que en 2024 un 17,3% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza.

Moreno calificó como “intolerable” que “uno de cada tres hogares donde hay niñas y niños y adolescentes esté por debajo de la línea de pobreza” y sostuvo que “esta población no puede esperar”. A su juicio, “no alcanza con las mejoras que plantea al principio, que sin duda favorecen a la población de menores ingresos, pero son insuficientes”.

Ante la situación de desigualdad y pobreza referida, el edil planteó la necesidad de “una revisión integral del sistema tributario para adoptarlo a una mayor capacidad redistributiva a largo plazo” y consideró que “es posible y necesario que ese sector, ese 1% que concentre los ingresos, aporte recursos para abatir la pobreza infantil”.

En esa línea, destacó la propuesta presentada por el PIT-CNT, con apoyo técnico de distintos ámbitos académicos, que plantea aplicar una sobrestasa del 1% al 1% más rico del país. Según explicó, abarcaría a unas 25.000 personas con patrimonios iguales o superiores al millón de dólares en inmuebles, vehículos, tierra y capital financiero, mediante una modificación al impuesto al patrimonio ya existente. Aclaró que “no se plantea agravar la inversión productiva” ni la actividad empresarial.

Frente a las críticas que suelen surgir ante este tipo de iniciativas, Moreno sostuvo que “es una medida razonable y que no va a espantar a ningún inversor” y recordó que, días atrás, la presidenta en funciones, Carolina Cosse, señaló que el tema debe discutirse “en profundidad” por su importancia para el futuro del país.