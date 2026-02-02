Justicia boliviana ordena captura internacional para uruguayo implicado en "narcomaletas"

Coordinación internacional con Interpol

El Fiscal Mariaca informó que la orden de captura ya ha sido remitida a la Policía Boliviana para su ejecución inmediata dentro del territorio nacional. Asimismo, ante la posibilidad de que el investigado haya abandonado el país, se ha iniciado la coordinación con Interpol.

"Estamos trabajando a través de requerimientos fiscales para identificar si esta persona se encuentra en cualquier otro país. Se coordina de manera directa con Interpol para asegurar su captura", puntualizó Mariaca este viernes 30 de enero de 2026.

Línea de investigación

La Fiscalía sostiene la hipótesis de que el ciudadano extranjero formaría parte de una estructura criminal que utilizaba empresas de seguridad legalmente constituidas como fachada para el acopio y distribución de sustancias ilícitas. El Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer la relación entre los actores políticos y judiciales mencionados en el expediente.