Justicia condenó a capo narco de Maldonado y a varios de sus secuaces

La Justicia condenó a 10 personas e imputó a otras dos en el marco de la Operación Jacobo, investigación desarrollada en varios puntos de Maldonado, en la que la Brigada Departamental Antidrogas logró desarticular una organización vinculada al suministro de drogas y al tráfico interno de armas.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Culminadas las actuaciones derivadas de los 16 allanamientos realizados el pasado 3 de junio en distintos puntos de Maldonado, el Juzgado Letrado de 11º Turno dispuso diez condenas y dos imputaciones.
Los diez condenados por la Justicia
Entre los condenados está el presunto líder de la organización, Santiago Montelongo, que fue detenido en la Art Tower de Punta del Este. El hombre de 28 años fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, recibiendo una pena de tres años y 10 meses de penitenciaría.
Asimismo, ocho hombres de 19 (2), 25, 26, 31, 41 y 45 años fueron condenados como autores penalmente responsables de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, debiendo cumplir penas que van de dos años a dos años y seis meses de penitenciaría.
Un hombre de 35 años fue condenado como autor penalmente responsable de dos delitos de receptación agravada en régimen de reiteración real, a la pena de 10 meses de prisión, la cual fue sustituida por un régimen de libertad a prueba.
Los dos formalizados
Además, se formalizó la investigación para dos personas. Un hombre de 27 años por suministro continuado de estupefacientes en reiteración real con tráfico interno de armas, disponiéndose prisión preventiva por 180 días; y otro de 20 años por tenencia no para consumo de sustancias estupefacientes, imponiéndose como medida cautelar arresto domiciliario total con dispositivo de monitoreo electrónico por 90 días.
Detalles de la Operación Jacobo
La Brigada Departamental Antidrogas realizó 16 allanamientos simultáneos en distintos puntos del departamento —Punta del Este, Lausana, Maldonado Nuevo, Sarubí, Barrio Rivera, Maldonado Park y Los Olivos—, logrando la detención de 15 personas.
Dicha operación permitió incautar más de 57 kilos de cocaína, equivalentes a más de 300.000 dosis, valuadas en más de 3 millones de dólares, además de varias armas de fuego vinculadas a hechos delictivos y vehículos utilizados con fines criminales.