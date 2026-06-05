Justicia condenó a capo narco de Maldonado y a varios de sus secuaces

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Asimismo, ocho hombres de 19 (2), 25, 26, 31, 41 y 45 años fueron condenados como autores penalmente responsables de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, debiendo cumplir penas que van de dos años a dos años y seis meses de penitenciaría.

Un hombre de 35 años fue condenado como autor penalmente responsable de dos delitos de receptación agravada en régimen de reiteración real, a la pena de 10 meses de prisión, la cual fue sustituida por un régimen de libertad a prueba.

Los dos formalizados

Además, se formalizó la investigación para dos personas. Un hombre de 27 años por suministro continuado de estupefacientes en reiteración real con tráfico interno de armas, disponiéndose prisión preventiva por 180 días; y otro de 20 años por tenencia no para consumo de sustancias estupefacientes, imponiéndose como medida cautelar arresto domiciliario total con dispositivo de monitoreo electrónico por 90 días.

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Detalles de la Operación Jacobo

La Brigada Departamental Antidrogas realizó 16 allanamientos simultáneos en distintos puntos del departamento —Punta del Este, Lausana, Maldonado Nuevo, Sarubí, Barrio Rivera, Maldonado Park y Los Olivos—, logrando la detención de 15 personas.

Dicha operación permitió incautar más de 57 kilos de cocaína, equivalentes a más de 300.000 dosis, valuadas en más de 3 millones de dólares, además de varias armas de fuego vinculadas a hechos delictivos y vehículos utilizados con fines criminales.