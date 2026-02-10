Hacete socio para acceder a este contenido

Política TCA | puerto | fallo

"Criterio firme y coherente"

Katoen Natie ratifica la seguridad jurídica del sistema portuario tras nuevo fallo del TCA

La empresa Katoen Natie destacó que el fallo del TCA brinda certidumbre para continuar con el desarrollo de las inversiones en el Puerto de Montevideo.

La empresa Katoen Natie emitió un comunicado público en el que señala que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) volvió a confirmar de manera contundente la legalidad del régimen portuario vigente y la plena vigencia del Acuerdo suscrito con la República Oriental del Uruguay.

A través de la reciente Sentencia Nº 708/2025, el máximo tribunal desestimó una nueva acción de nulidad promovida por la firma Montecon S.A. contra una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, consolidando así un criterio jurisprudencial firme y alineado con la normativa aplicable, explica la empresa.

En su fallo, el "Tribunal confirmó que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia carece de competencia para intervenir en cuestiones vinculadas con la legalidad o legitimidad de actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo".

De este modo, Katoen Natie afirma que la justicia descarta nuevamente los cuestionamientos formulados contra el marco normativo portuario y asegura que el accionar del Estado uruguayo en esta materia se ha ajustado estrictamente a derecho.

Seguridad para desarrollar el puerto

Para Katoen Natie, tanto este pronunciamiento como el dictado la semana pasada representan una señal clara de seguridad jurídica para el país y estas sentencias no solo ratifican la estabilidad del marco regulatorio portuario, sino que también validan la legitimidad de las inversiones de largo plazo que la compañía ha realizado y comprometido en el Puerto de Montevideo.

La empresa reafirma que estos fallos brindan la certidumbre necesaria para continuar con el desarrollo de la terminal, fortaleciendo el posicionamiento logístico del Uruguay bajo un estándar de transparencia y respeto a la ley.

