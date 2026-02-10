Katoen Natie ratifica la seguridad jurídica del sistema portuario tras nuevo fallo del TCA

De este modo, Katoen Natie afirma que la justicia descarta nuevamente los cuestionamientos formulados contra el marco normativo portuario y asegura que el accionar del Estado uruguayo en esta materia se ha ajustado estrictamente a derecho.

Seguridad para desarrollar el puerto

Para Katoen Natie, tanto este pronunciamiento como el dictado la semana pasada representan una señal clara de seguridad jurídica para el país y estas sentencias no solo ratifican la estabilidad del marco regulatorio portuario, sino que también validan la legitimidad de las inversiones de largo plazo que la compañía ha realizado y comprometido en el Puerto de Montevideo.

La empresa reafirma que estos fallos brindan la certidumbre necesaria para continuar con el desarrollo de la terminal, fortaleciendo el posicionamiento logístico del Uruguay bajo un estándar de transparencia y respeto a la ley.