La empresa Katoen Natie emitió un comunicado público en el que señala que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) volvió a confirmar de manera contundente la legalidad del régimen portuario vigente y la plena vigencia del Acuerdo suscrito con la República Oriental del Uruguay.
"Criterio firme y coherente"
Katoen Natie ratifica la seguridad jurídica del sistema portuario tras nuevo fallo del TCA
La empresa Katoen Natie destacó que el fallo del TCA brinda certidumbre para continuar con el desarrollo de las inversiones en el Puerto de Montevideo.