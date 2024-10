¿La ambición política de Ojeda ya fisuró a la coalición oficialista?

Ciertamente, el Partido Colorado creció en esta primera vuelta, y es la segunda fuerza dentro del oficialismo. Pero de ahí a “cogobernar” hay un gran trecho.

El propio Pedro Bordaberry, a quien no se puede negar el peso que tuvo en la votación colorada, dijo en la misma noche del domingo que su partido tiene espalda para que le den “el espacio que se merecen y tienen como socios de la coalición tanto el Partido Independiente como Cabildo Abierto”.

Mieres fue duro

Pablo Mieres, principal figura del Partido Independiente, fue directo al grano y con dureza. “Me parece una declaración muy desafortunada y absolutamente no compartible”, dijo.

“Esto es una coalición donde somos cuatro partidos, incluso hoy (lunes) un quinto partido que participó de la reunión y para mantener el gobierno se necesitan todos y para gobernar también”, agregó.

Y para que no queden dudas, remató: “El que piense de otra manera no entiende nada”. ¿Clarito, no?

Argimón no se la lleva

“Sin lugar a dudas la correlación de fuerzas cambió” en la coalición, afirmó Beatriz Argimón en una entrevista con radio Universal.

Sobre la intención de Ojeda dijo: “Yo no hablaría de cogobierno porque me parece que eso se maneja desde otra perspectiva. Lo que obviamente tiene es un mayor peso por el caudal (de votos) que logró obtener”. Pero, aclaró: esto es independiente de que “el Partido Nacional claramente es el que lidera esta coalición”.

Y remató: “Cada uno es libre de decir lo que le parezca”.