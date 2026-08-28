Peñarol: la línea de tres no se mueve, Lemos o Romero la duda y Gelini al banco

Leonel Jaime “es un jugador que ha sorprendido y genera ilusión”, pero no le van “a cargar a él que tiene que resolver el partido”. Acto seguido, advirtió sobre la última incorporación: “Y no sabés cómo anda [Gonzalo] Gelini, anda volando. Quien te dice…”.

“Es muy rápido y potente. Ha tenido partidos en la Primera de Boca, pero tiene 19 años y es una apuesta. Tenemos buena información de él y estamos ilusionados, pero no vamos a ponerle presión”, ahondó.

Una duda para el domingo

El entrenador dijo el miércoles que tenía 10 de los once jugadores por el clásico. Esa duda pasa por la zaga. El sistema no se cambia, pero el entrenador define en horas si juega Mauricio Lemos ya recuperado o Franco Romero. La línea de tres no cambia y el doble nueve tampoco. En el medio, vuelve el Indio Fernández y sale Eric Remedi.

Así las cosas, el equipo sería con Washington Aguerre; Mauricio Lemos o Franco Romero, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Nicolás Fernández, Eduardo Darias y Thiago Espinosa; Leonel Jaime, Matias Arezo y Abel Hernández.