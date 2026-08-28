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Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre |

Peñarol: la línea de tres no se mueve, Lemos o Romero la duda y Gelini al banco

Vuelve el Indio Nicolás Fernández a la titularidad y Aguirre mantiene al doble nueve: Abel Hernández y Matías Arezo

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre.

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre.
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“Cada clásico es una historia. Ganamos el último, pero eso ya quedó atrás, hay que ganar el próximo”, dijo el entrenador mirasol: “Es un partido decisivo porque, por más que sea el inicio de un campeonato, en caso de ganarlo nos va a dejar muy bien posicionados para lo que resta”.

El técnico carbonero confirmó que los únicos jugadores descartados son Nahuel Herrera y Jesús Trindade. Jonathan Rodríguez, desgarrado, podría llegar, mientras que Luis Angulo tuvo un calambre ante Montevideo City Torque este miércoles y “va a estar a disposición”.

Leonel Jaime “es un jugador que ha sorprendido y genera ilusión”, pero no le van “a cargar a él que tiene que resolver el partido”. Acto seguido, advirtió sobre la última incorporación: “Y no sabés cómo anda [Gonzalo] Gelini, anda volando. Quien te dice…”.

“Es muy rápido y potente. Ha tenido partidos en la Primera de Boca, pero tiene 19 años y es una apuesta. Tenemos buena información de él y estamos ilusionados, pero no vamos a ponerle presión”, ahondó.

Una duda para el domingo

El entrenador dijo el miércoles que tenía 10 de los once jugadores por el clásico. Esa duda pasa por la zaga. El sistema no se cambia, pero el entrenador define en horas si juega Mauricio Lemos ya recuperado o Franco Romero. La línea de tres no cambia y el doble nueve tampoco. En el medio, vuelve el Indio Fernández y sale Eric Remedi.

Así las cosas, el equipo sería con Washington Aguerre; Mauricio Lemos o Franco Romero, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Nicolás Fernández, Eduardo Darias y Thiago Espinosa; Leonel Jaime, Matias Arezo y Abel Hernández.

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