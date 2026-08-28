Uruguay se posiciona en la industria aeroespacial con la inauguración de la planta de Epic Aerospace

"En Uruguay no solo se fabrican satélites, se arman y se realizan ensayos en plataformas con tecnología de avanzada para ponerlos en órbita", destacó el presidente Orsi, señalando el crecimiento del sector tecnológico e impulsando la aspiración nacional: "Ojalá que, dentro de unos años, podamos decir que desde Uruguay estamos lanzando dispositivos satelitales".
Impacto productivo y marco regulatorio
La ministra Fernanda Cardona definió el hito como un paso clave de la política espacial uruguaya y enfatizó que estos dispositivos incorporan componentes nacionales con capacidad de generar empleo e innovación. Explicó además que este avance aprovecha más de una década de desarrollo en telecomunicaciones, matriz energética y talento académico, aportando datos de valor para sectores como el agro.
Asimismo, Cardona anunció que el Ministerio de Industria, junto a Defensa Nacional y Educación y Cultura, elaboró un proyecto de ley para regular la actividad espacial, el cual será enviado al Parlamento para sentar bases claras de desarrollo.
Respaldo financiero e inversión
El impulso al proyecto fue respaldado por instrumentos de fomento estatal:
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ANII y Fideicomiso Oreste Fiandra: Álvaro Brunini, presidente de la ANII, resaltó el impacto de este mecanismo de crédito desarrollado junto al BROU, el cual será rediseñado para atender la demanda creciente de sectores intensivos en tecnología y biotecnología.
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Uruguay XXI: Alejandro Ferrari, gerente de Inversiones, destacó que la estrategia busca consolidar las capacidades locales, la inteligencia artificial y el financiamiento científico para sumar empresas a la cadena de valor aeroespacial global.