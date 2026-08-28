Uruguay se posiciona en la industria aeroespacial con la inauguración de la planta de Epic Aerospace

"En Uruguay no solo se fabrican satélites, se arman y se realizan ensayos en plataformas con tecnología de avanzada para ponerlos en órbita", destacó el presidente Orsi, señalando el crecimiento del sector tecnológico e impulsando la aspiración nacional: "Ojalá que, dentro de unos años, podamos decir que desde Uruguay estamos lanzando dispositivos satelitales".

Impacto productivo y marco regulatorio

La ministra Fernanda Cardona definió el hito como un paso clave de la política espacial uruguaya y enfatizó que estos dispositivos incorporan componentes nacionales con capacidad de generar empleo e innovación. Explicó además que este avance aprovecha más de una década de desarrollo en telecomunicaciones, matriz energética y talento académico, aportando datos de valor para sectores como el agro.

Asimismo, Cardona anunció que el Ministerio de Industria, junto a Defensa Nacional y Educación y Cultura, elaboró un proyecto de ley para regular la actividad espacial, el cual será enviado al Parlamento para sentar bases claras de desarrollo.

Respaldo financiero e inversión

El impulso al proyecto fue respaldado por instrumentos de fomento estatal: