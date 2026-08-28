Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad industria aeroespacial | Epic Aerospace |

Zonamérica

Uruguay se posiciona en la industria aeroespacial con la inauguración de la planta de Epic Aerospace

Epic Aerospace inauguró este jueves sus nuevos espacios de trabajo e infraestructura tecnológica en la zona franca de Zonamérica.

Uruguay avanza en la industria aeroespacial

Uruguay avanza en la industria aeroespacial
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

La empresa Epic Aerospace inauguró este jueves sus nuevos espacios de trabajo e infraestructura tecnológica en la zona franca de Zonamérica, un hito que consolida a Uruguay como referente de la industria aeroespacial en la región. La actividad contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y autoridades del ecosistema de innovación.

La planta industrial incorporó un avanzado sistema de pruebas de vibración de 300 kilonewtons —financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) a través del Fideicomiso Oreste Fiandra—, lo que permite fabricar, ensamblar y ensayar dispositivos satelitales y vehículos de transferencia orbital de hasta 2.500 kilos. Esta capacidad operativa sitúa la infraestructura uruguaya al nivel de las agencias de Brasil y Argentina.

Durante el evento se presentó el Chimera GEO 2, un remolcador espacial de 780 kilos diseñado para misiones a la órbita geoestacionaria. Con esta tecnología, Uruguay se convierte en el primer país de Latinoamérica con capacidad para ejecutar este tipo de transporte orbital, logrando reducir el costo de las misiones espaciales de 100 millones de dólares a menos de 10 millones.

"En Uruguay no solo se fabrican satélites, se arman y se realizan ensayos en plataformas con tecnología de avanzada para ponerlos en órbita", destacó el presidente Orsi, señalando el crecimiento del sector tecnológico e impulsando la aspiración nacional: "Ojalá que, dentro de unos años, podamos decir que desde Uruguay estamos lanzando dispositivos satelitales".

Impacto productivo y marco regulatorio

La ministra Fernanda Cardona definió el hito como un paso clave de la política espacial uruguaya y enfatizó que estos dispositivos incorporan componentes nacionales con capacidad de generar empleo e innovación. Explicó además que este avance aprovecha más de una década de desarrollo en telecomunicaciones, matriz energética y talento académico, aportando datos de valor para sectores como el agro.

Asimismo, Cardona anunció que el Ministerio de Industria, junto a Defensa Nacional y Educación y Cultura, elaboró un proyecto de ley para regular la actividad espacial, el cual será enviado al Parlamento para sentar bases claras de desarrollo.

Respaldo financiero e inversión

El impulso al proyecto fue respaldado por instrumentos de fomento estatal:

  • ANII y Fideicomiso Oreste Fiandra: Álvaro Brunini, presidente de la ANII, resaltó el impacto de este mecanismo de crédito desarrollado junto al BROU, el cual será rediseñado para atender la demanda creciente de sectores intensivos en tecnología y biotecnología.

  • Uruguay XXI: Alejandro Ferrari, gerente de Inversiones, destacó que la estrategia busca consolidar las capacidades locales, la inteligencia artificial y el financiamiento científico para sumar empresas a la cadena de valor aeroespacial global.

Temas

Te puede interesar