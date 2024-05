La Coalición por una Comunicación Democrática pide a diputados no votar Ley de Medios

La carta a Diputados

El texto de la Coalición por una Comunicación Democrática dirigida a diputados expresa:

"No vote la ley mordaza

Señora diputada, señor diputado: Nos dirigimos a usted para pedirle que no vote el proyecto de ley que modifica el régimen de los medios de comunicación audiovisual aprobado en la Cámara de Senadores el 14 de mayo. Además de las críticas que hemos realizado como sociedad civil a gran parte de la iniciativa por su impacto negativo en la diversidad y el pluralismo de nuestro sistema mediático, fundamentamos este pedido en lo establecido en el artículo 72 del proyecto que implica un control estatal indebido sobre expresiones de “carácter político” en los medios de comunicación, el cual configura una clara violación a la libertad de expresión e implica un retroceso significativo en materia de derechos humanos. Además, expondrá a Uruguay a serios cuestionamientos internacionales, ya que esa disposición viola el artículo 29 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos al colocar obligaciones de emitir “opiniones, comentarios y valoraciones” de claro interés público, de manera “completa, imparcial y seria”, entre otras condiciones. El argumento de que sería apenas “un saludo a la bandera” no es de recibo porque la norma dispone a texto expreso que cualquiera infracción a sus obligaciones implica la aplicación de sanciones, las que serán impuestas por el propio gobierno, tal como dispone el artículo 62 del proyecto. Además, declaraciones de los propios senadores en el momento de su aprobación confirmaron que, efectivamente, "quien no cumple (con este aditivo) será sancionado”. De consagrar lo establecido en el proyecto, se permitirá al Estado, y en particular al gobierno, incidir ilegítimamente en los contenidos de los medios de comunicación audiovisual. Todo esto, agravado debido a que ha sido aprobado, y será aplicado, en plena campaña electoral.

Señora diputada, señor diputado, en sus manos y en su conciencia está la posibilidad de que no se concrete este atropello a un derecho humano básico como la libertad de expresión. Por eso le pedimos que no vote esta ley mordaza a los medios de comunicación audiovisual de Uruguay".

La Coalición por una Comunicación Democrática se trata de un colectivo integrado por unas 30 organizaciones sociales y sindicales, también de ciudadanas y ciudadanos de los 19 departamentos del país, que se han unido para hacer escuchar su voz en el proceso de democratización de las comunicaciones que se desarrolla en el país. La Coalición se propone defender y promover el pleno ejercicio de derechos ciudadanos insuficientemente valorados, como el derecho a la libre expresión, el derecho al acceso y a la producción de cultura, y el derecho a la información y la comunicación.

Peludo de regalo

En palabras del senador Pablo Mieres el artículo 72 es un "peludo de regalo" en el proyecto de ley, impulsado y votado como aditivo a propuesta de Cabildo Abierto.

El artículo dice: “Los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, parlamentario, jurídico, académico y electoral. Quedan exceptuados de esta disposición los programas o espacios de comunicación de partidos políticos, agrupaciones partidarias, instituciones universitarias y académicas públicas y privadas, sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativismo, centros comerciales, organizaciones rurales, cámaras empresariales, agrupaciones profesionales y otras fuerzas sociales de la República. En tal caso, debe quedar claramente identificada, sin ningún lugar a confusión, la entidad responsable del programa o espacio”