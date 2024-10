"La culpa la tiene Colón": para este gobierno todos los problemas vienen desde el Frente Amplio

El Estado social que desapareció

El impacto negativo del "retiro del Estado social", en los últimos años provocó una desconexión en la atención a las necesidades básicas de la población. Olivera señaló por ejemplo el fracaso del Centro Casavalle, una institución destinada a apoyar a los habitantes del barrio Marconi, pero que no logró cumplir con sus objetivos. Olivera enfatizó cómo las organizaciones sociales ya habían advertido al gobierno que la ubicación de dicho centro no sería efectiva, pero no se les escuchó.