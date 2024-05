La Justicia dio macha atrás y aceptó pericia psiquiátrica a Romina Celeste

Según informó este viernes Telenoche, el juez cambió de opinión y admitió que se le haga una nueva pericia a la imputada. Fuentes de la investigación dijeron que Papasso todavía no está compensada, que desde la clínica Villa Carmen no le han dado el alta y no está en condiciones aún de tenerla, lo cual hizo que el juez cambiara su postura.

A no ser que la nueva pericia psiquiátrica indique lo contrario, Papasso será recluida en una cárcel del Instituto Nacional de Rehabilitación, que actualmente se está haciendo cargo de su custodia por ser una persona privada de libertad.

La Justicia había dispuesto el pasado jueves que la exmilitante nacionalista Romina Celeste Papasso sea conducida a la cárcel tras negar la pericia psiquiátrica que su abogada, Elizabeth Frogge, había solicitado.

Imputada por instigar una acusación falsa contra el precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi, Papasso tenía que estar 90 días en prisión preventiva a la espera del fallo definitivo de la Justicia.

Romina Celeste fue imputada “por un delito de asociación para delinquir, con un delito de calumnia en reiteración real y un delito de difamación”.