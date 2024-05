La militancia popular lo hizo de nuevo, en defensa propia

No es papa convocar un plebiscito

En la misma semana en que el Pit-Cnt anunciaba que estaba llegando a las firmas requeridas, Cabildo Abierto reconocía que no había podido alcanzar las firmas para promover el plebiscito por una Deuda Justa y que seguiría la recolección con la intención de plebiscitar la iniciativa en el balotaje del 24 de noviembre.

La jugada de Cabildo Abierto fue riesgosa, pretendía juntar más firmas que los votos recogidos en la elección de octubre del 2019. Juntaron menos de 300.000 y podrían conseguir algunos miles más en el mes de mayo, tratando de que la consulta se hiciera en noviembre si hubiera balotaje.

El propio Frente Amplio sabe muy bien que tuvo que tensar toda su estructura para alcanzar las firmas por el referéndum de la LUC. En esa oportunidad, el bloque político y social de los cambios actuó unido y en conjunto, las estructuras se complementaron y lograron una hazaña en medio de una crisis sanitaria por la que atravesó el país. Si bien el referéndum en el mes de marzo del 2022 no pudo plasmar una victoria del campo popular, es innegable que todo el proceso de recolección de firmas, la recorrida por los barrios, los miles y miles de puerta a puerta y las ferias, significaron un cambio cualitativo del estado de ánimo de la militancia popular, clave para enfrentar todo lo que vino después.

Para esta nueva convocatoria a consulta popular, la situación fue diferente, y se notó. Es obvio que genera una fuerte tensión a la interna del bloque político y social que debe resolverse en sintonía con las necesidades del pueblo uruguayo. El desafío es colocar una mirada estratégica de largo aliento, que no se ahogue en el tacticismo o en el recuento electoral que por lo general solo acumulan en el sentido del inmediatismo.

El Pit-Cnt enfrentó a la mentira y ganó la primera de las batallas

Las firmas alcanzadas para reformar la seguridad social se dieron, además, en medio de una feroz campaña mediática de la derecha cargada de mentiras con el objetivo de impedir la convocatoria al plebiscito. Apelaron al miedo para manipular la opinión pública, y ahora se desatará una nueva ofensiva de tergiversaciones con mucho dinero de por medio para defender el privilegio de los verdaderos confiscadores.

El abordaje con la gente permitió a los impulsores del plebiscito explicar que la propuesta realizada para reformar la Constitución es la misma fórmula que aplicó el Poder Ejecutivo encabezado por el FA con el fideicomiso para los “cincuentones”, y es la misma lógica que aplicó el actual Gobierno con el fideicomiso para los “cuarentones”.

Y al mismo tiempo, se pudo informar que la reforma a la Constitución no pretende confiscar los ahorros de nadie, debido a que los fondos de las AFAPs se volcarían a un fideicomiso y al Banco de Previsión Social.

De esta manera, lo que pretende la papeleta es alcanzar tres grandes objetivos: eliminar las AFAPs; establecer límites concretos para la edad jubilatoria, 60 años de edad y 30 de trabajo; y establecer montos mínimos de las jubilaciones. No parecen ser propuestas descabelladas, ni mucho menos injustas. ¿Quién puede estar a favor de que haya jubilaciones de hambre por debajo de un salario mínimo? ¿Quién puede sostener que es bueno para un laburante extender la edad jubilatoria después de tantas peripecias a lo largo de su vida? Si el debate se da con honestidad y buscando lo mejor para el pueblo uruguayo, el resultado del plebiscito debería ser un contundente y masivo apoyo a la propuesta.

El Frente Amplio debe tomar nota

El plebiscito, que será convocado por la Corte Electoral luego de que se contabilicen las firmas, se viene pariendo desde abajo y a pesar de la negativa de varios sectores y personalidades del Frente Amplio. Y no solo se han opuesto a la convocatoria, sino que además han militado notoriamente en contra, lo cual no es un detalle menor. La recolección de firmas ha sido una nueva demostración, un baño de realidad para muchos dirigentes políticos que siguen sin calibrar el papel de la militancia social y política. Pero sobre todo, parecen no vislumbrar la realidad por la que atraviesan miles de trabajadores, jubilados y pensionistas que perciben prestaciones miserables, luego de toda una vida de trabajo.

El fenómeno del ninguneo a las estructuras de base o a la militancia social no es novedoso. Por desgracia, fue parte del proceso de alejamiento de las estructuras de dirección del Frente Amplio y sobre todo de los gobiernos frenteamplistas respecto a lo que pasa abajo, en el interior, en el mundo de los barrios, de las fábricas, en los territorios. Este proceso fue parte de la derrota electoral, que se venía gestando desde mucho antes, porque se estaba perdiendo la batalla cultural, ideológica y política, mientras se consolidaba la hegemonía cultural de la derecha y del sistema de dominación. En todo caso, la derrota electoral fue la consecuencia de la desacumulación política y cultural, del no hacer olas, del no dar supuestas “batallas perdidas”, o del conformismo.

Luego de que el Frente Amplio perdiera el gobierno, comenzaron los análisis, el reparto de culpas y la autocrítica. La fuerza política elaboró documentos en los que con claridad se hizo cargo de reconocer parte de los problemas. Uno de ellos, el más significativo de todos, fue el “Documento de Balance y Autocrítica” de 2021.

El informe aprobado por el FA señala: “La acumulación de reformas y los éxitos electorales nos hicieron creer que los cambios se iban a sostener por sí solos. Esto teniendo presente que las reformas que tienen un soporte constitucional son difíciles de desmantelar, pues a la derecha le significaría reformar la carta magna. Como no se logró construir poder popular, la población no se sintió parte de las transformaciones”, afirma el documento. Y más adelante destaca que “la fuerza política renunció a dar la batalla ideológica en el seno de la sociedad, tanto en términos discursivos como en términos prácticos al ir abandonando poco a poco el vínculo con el movimiento social y su necesaria retroalimentación”.

Ahora, la dificultad pasa no solo por reconocer los problemas sino por resolverlos, en un contexto en que la fuerza política de izquierda es oposición y por tanto la apuesta tendría que ser el enfrentar, con la mayor claridad posible, el paquete de medidas del Gobierno de la coalición de derecha. Y, al mismo tiempo, construir estructura social política para pasar a una fase de ofensiva política y de recuperación del gobierno para dar inicio a una nueva etapa de transformaciones y cambios impostergables.

La propuesta de reformar la seguridad social en beneficio de las grandes mayorías, de los futuros jubilados, de las prestaciones más bajas, y del sistema de protección social en su conjunto, es una buena oportunidad para acumular políticamente disputando contra el lucro y el privilegio de unos pocos. La cuenta parece clara. O se conquista un nuevo gobierno fruto de la lucha y la acumulación, de la disputa política ideológica contra el pensamiento hegemónico, marcando un rumbo claro desde el punto de vista programático, o se pierde. Así de sencillo. Y perder no solo significa que renueve votos la coalición de derecha; perder también sería ganar un nuevo gobierno por parte del FA, con estructuras raquíticas, incapaces de promover la construcción de una alternativa real para la inmensa mayoría del pueblo uruguayo. Perder también sería que la gente viera al FA como la opción menos mala, un partido más del elenco político, por el cual no vale la pena jugarse la ropa porque no los defiende ni los convoca. Ganar sin perspectiva clara y sin el sostén popular, que es mucho más que el voto, es firmar de antemano la próxima derrota de la izquierda uruguaya.