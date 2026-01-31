Lacalle Herrera y un inesperado respaldo a Orsi: "Es mi presidente y el viaje a China no puede cuestionarse"

"Orsi es mi presidente"

Lacalle Herrera recordó que estuvo en China durante su presidencia “y han estado todos los presidentes, porque es un principal socio comercial y es una gran potencia”.

“Con China no hay que amputarse: al país le sirve mantener esa relación. Orsi, que es mi presidente, tiene libertad para vincularse con quien le convenga a Uruguay. Quizás por como venìa la mano a nivel internacional podía haber postergado para otro momento, pero reivindico que mi país y mi presidente tenga la libertad de vincularse con todo aquello que al país le haga bien”, concluyó.