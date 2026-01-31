Lacalle Herrera y un inesperado respaldo a Orsi: "Es mi presidente y el viaje a China no puede cuestionarse"

Los comentarios sobre el viaje de Yamandú Orsi a China se mantienen en el debate de la opinión pública y en las últimas horas se alzó una inesperada voz de respaldo al presidente. Nada menos que el expresidente Luis Lacalle Herrera salió a acompañar la decisión del mandatario.
“Orsi, es mi presidente, aunque no lo voté y tiene libertad para vincularse con quien le convenga a Uruguay”, señaló el padre de Lacalle Pou entrevistado por VTV.
“Un gobierno independiente y realista tiene que seguir con lo que al país le interesa, el viaje no puede cuestionarse, quizás la oportunidad estratégica”, agregó.
Lacalle Herrera recordó que estuvo en China durante su presidencia “y han estado todos los presidentes, porque es un principal socio comercial y es una gran potencia”.
“Con China no hay que amputarse: al país le sirve mantener esa relación. Orsi, que es mi presidente, tiene libertad para vincularse con quien le convenga a Uruguay. Quizás por como venìa la mano a nivel internacional podía haber postergado para otro momento, pero reivindico que mi país y mi presidente tenga la libertad de vincularse con todo aquello que al país le haga bien”, concluyó.