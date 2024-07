"Lacalle Pou va a provocar la muerte de los partidos tradicionales"

¿Y qué pasó con el Partido Colorado?

La "interna" del Partido Colorado fue otra elección no competitiva. También fue una decisión personal del presidente, que apoyó políticamente y con poderosos recursos a Andrés Ojeda. Los candidatos colorados, especialmente los más adscriptos al presidente, tampoco hicieron campaña "interna", sino campaña externa antifrenteamplista. La campaña de Ojeda estuvo también apoyada por mi amigo el consultor español Aleix Sanmartín. Las internas blancas y coloradas se hicieron apoyando la estrategia "fusionista" de hacer del Partido Nacional y del Partido Colorado un único Partido identificado y conducido por Luis Lacalle Pou.

01072024-G_B_7996.jpg Andrés Ojeda y Robert Silva. Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Usted mencionó en X que Fossati demostró que la designación de Ripoll por parte de Lacalle Pou fue para hacer perder a Delgado, hacer crecer a Ojeda y quedarse con el Partido Colorado. ¿Cómo llegó a esta conclusión y qué implicancias cree que traería para el país?

La primera premisa, la más importante del análisis, es que Luis Lacalle Pou prefiere que el Partido Nacional y la coalición pierdan en 2024 para mantener su liderazgo, esta vez como líder de la oposición a un nuevo gobierno del Frente Amplio y generar un escenario favorable a su triunfo en 2029. Esta hipótesis es reconocida por algunos dirigentes de la propia coalición, en privado, como real, y el propio general Guido Manini Ríos expresó públicamente su acuerdo con esta conjetura. La estrategia de jugar a perder en la elección de fin de mandato, pensando en tener mayores probabilidades de ganar en la elección siguiente no es nueva, el padre del presidente, Luis Lacalle Herrera, lo hizo en 1994 saboteando la campaña de Juan Andrés Ramírez. Yo fui contratado como estratega de esa campaña, y renuncié un tiempo después por los bloqueos que imponía Lacalle Herrera a mis contenidos estratégicos para que ganara Ramírez. La estrategia actual de Lacalle Pou es la misma, pero necesita que nadie lo perciba como responsable de la derrota del Partido Nacional y de la coalición. Por eso impone un mal candidato a presidente como Álvaro Delgado, y una peor candidata a vicepresidenta como Valeria Ripoll. Cuando la coalición pierda, la interpretación oficial no va a ser que perdió por mérito del Frente Amplio, y menos todavía por culpa de Lacalle Pou, sino que perdió por culpa de dos muy malos candidatos.

Para 2029, Lacalle Pou necesita ser dueño único e incuestionable de la coalición, por lo que está construyendo un proyecto blanquicolorado fusionista liderado exclusivamente por él. Para legitimarse en el Partido Colorado va a promover a su candidato Andrés Ojeda para hacer crecer al Partido Colorado, a expensas incluso del Partido Nacional. Este proyecto condena a muerte al Partido Nacional y al Partido Colorado, algo muy peligroso para la democracia uruguaya. También es muy peligrosa la estrategia de Lacalle Pou para el próximo período. Bloquear al próximo gobierno y generar polarización e inestabilidad política. Esta estrategia no va a ser exitosa para sus objetivos y va a ser muy peligrosa para la democracia uruguaya.

¿Considera que la estrategia de Lacalle Pou que usted observó es equivocada?

Como en toda evaluación de una decisión, hay que examinar la relación entre los objetivos de esa decisión y las probabilidades de alcanzarlos. Si consideramos acertada mi visión de la estrategia de Lacalle Pou, de apoderarse del Partido Colorado y hacerle perder la elección presidencial a Álvaro Delgado, esta decisión fue muy acertada para su estrategia. Porque debilita a Delgado y favorece una emigración política interna a la coalición, desde el Partido Nacional al Partido Colorado, haciendo crecer a Ojeda y dándole crédito colorado a Lacalle Pou. Si el objetivo de esta decisión hubiera sido, por el contrario, aumentar las chances de que la coalición ganara una eventual segunda vuelta presidencial, más que equivocada, habría sido desastrosa. En segunda vuelta se penalizan las posiciones más extremas y se premian las posiciones moderadas. Hacer una fórmula con un candidato ubicado en la posición más a la derecha de la coalición, acompañado de una persona identificada hasta hace poco tiempo con ideas mucho más a la izquierda que toda la coalición, es el modelo perfecto de la fórmula más inconveniente para competir en una segunda vuelta, y una mala fórmula para tener un buen resultado para el Partido Nacional el 27 de octubre.

Creo que Lacalle Pou es mal estratega y que no cuenta con un estratega. [Roberto] Lafluf sabe de comunicación, no de estrategia. El único buen estratega que hay en la coalición es Aleix Sanmartín, el asesor de Ojeda. No es imposible que Ojeda progrese mucho más de lo esperado. Pero si llegara a ganarle en octubre a Delgado, situación que estimo, sin embargo, muy poco probable, en segunda vuelta las transferencias de apoyos de la coalición a Yamandú Orsi serían muy grandes, medidos en apoyos o abstenciones de electorado blanco, especialmente del interior. En síntesis, la estrategia de Luis Lacalle Pou me parece muy mala para sus objetivos. Se parece mucho a la estrategia de su padre, que jugó a perder en 1994 para volver en 1999, pero también perdió en 1999 y dejó alejado del gobierno y en crisis a su partido durante 25 años. Creo que Lacalle Pou, el Partido Nacional y la coalición no van a ganar en 2024, pero tampoco van a ganar en 2029.

30062024-G_B_7497.jpg Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Foto: Gastón Britos/ FocoUy

¿Qué rol cree que juegan figuras como Fossati al influir en la interna de los partidos políticos?

Gabriela Fossati tuvo una función precisa y específica de "efecto de demostración", de un modelo a imitar, en la post-interna. De mostrar el funcionamiento de la fórmula Delgado-Ripoll como inaceptable para muchos blancos, señalando, al mismo tiempo, la ruta prefijada de emigración política hacia Ojeda. Fue una especie de GPS político para descontentos con la imposición de Delgado y de Ripoll.

En su análisis mencionó también que Lacalle Pou busca "quedarse con el PC", ¿qué estrategias anticipa dentro de esta maniobra política?

Lacalle Pou busca tener el control total de la coalición para ganar en 2029, y antes, para tener un gran desempeño en las elecciones municipales de 2025. Más que controlar totalmente la coalición, quiere "ser" la coalición y fundir, fusionar, blancos y colorados en un solo partido bajo su mando. Para eso ha recorrido un itinerario estratégico de tres pasos, hacia el partido colorado: desembarco, colonización y anexión. El desembarco fue instalar a Andrés Ojeda como candidato a su servicio. La colonización fue imponer a Ojeda como candidato y un discurso unificado antifrenteamplista en casi todos los precandidatos de la interna colorada. La anexión está en curso, teniendo a Ojeda como virrey, o capataz, propio en el Partido Colorado, y haciéndolo subir en intención de voto para que los colorados concedan la anexión. La apropiación personal, de parte de Lacalle Pou, del Partido Nacional y del Partido Colorado, va a provocar la muerte de ambos partidos tradicionales. Hecho muy grave que va a ser no sólo una derrota estratégica de la coalición, sino un gran daño para el sistema político y un empobrecimiento para nuestra democracia.