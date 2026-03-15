Las 4 claves de la detención de Sebastián Marset en Bolivia y lo que viene para él

2.Principales actividades criminales de Marset

Marset es buscado por el Gobierno de Estados Unidos por presuntamente lavar dinero a través de su sistema bancario junto con su socio, Federico Ezequiel Santoro Vassallo, quien fue condenado a 15 años en una prisión estadounidense en 2025.

Comenzó como un pequeño vendedor de drogas en las discotecas de Montevideo, según una entrevista televisiva que concedió en 2023. Luego pasó al tráfico de marihuana desde Paraguay, antes de que Uruguay creara un mercado legal para la droga. Finalmente, fue arrestado y condenado a prisión en 2013 luego de ser sorprendido recibiendo un cargamento de marihuana enviado a Uruguay por vía aérea por el tío del entonces presidente de Paraguay.

Tras salir de prisión, Marset se habría convertido en un intermediario clave en el tráfico de cocaína de Bolivia a Europa, y lavaba el dinero a través de clubes de fútbol, criptomonedas, concesionarios de autos de lujo y otras fachadas, principalmente en Paraguay.

3.¿Por qué importa Marset?

Marset es un operador de peso. Está acusado de ser un intermediario clave en el comercio internacional de cocaína y de coordinar operaciones masivas de tráfico que conectaban a productores de droga en Bolivia con mafias europeas. Organizaba la logística, gestionaba las relaciones y procesaba los pagos. Su rol difería del de capos más tradicionales como Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, y organizaciones como el Cartel de Sinaloa, que se enfocan en controlar territorio y rutas de tráfico.

4.¿Qué sigue para Marset?

Se cree que la presunta red criminal de Marset sufrió un golpe considerable tras una gran operación antinarcóticos en Paraguay conocida como Operación A Ultranza PY. El operativo desmanteló varios negocios utilizados para lavar dinero y llevó al arresto de actores clave, entre ellos un senador que fue condenado por lavado de dinero y asociación criminal por sus vínculos con Marset. Con la participación de la DEA en su arresto, Marset fue puesto en un avión rumbo a Estados Unidos, donde enfrentará cargos de lavado de dinero. Santoro Vassallo, su principal socio, ya fue condenado por lavado de dinero en Estados Unidos. Las autoridades paraguayas anunciaron que solicitarán la extradición de Marset.