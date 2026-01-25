Las mensajes de Bordaberry: cruzó al Frente Amplio, ninguneó a Ojeda y exigió definiciones a Cabildo Abierto

Después acusó al equipo económico del gobierno de llevar adelante un "ajuste salvaje".

"No le están pegando a los grandes capitales, le están pegando al tipo que se quemó las pestañas estudiando, al profesional, al que emprende, al que se rompe el lomo cumpliendo horario. En lugar de buscar cómo igualar para arriba, generando condiciones para que todos ganen más, el gobierno optó por el camino fácil: querer meter a esos 150.000 uruguayos en la bolsa de los que tienen que perder calidad de vida. Es una política de igualar para abajo. Estoy desilusionado; confié, ayudamos y la respuesta fue esta".

Después se encargó de Cabildo Abierto

"A nivel Coalición, con el Partido Nacional y con el Partido Independiente nos hemos amalgamado muy bien; hay una sintonía de trabajo y una visión de país que es muy coherente. Estamos trabajando en bloque, coordinando acciones y manteniendo una línea clara de lo que entendemos que el Uruguay necesita. El problema, y hay que decirlo con claridad, ha sido Cabildo Abierto. Cabildo ha hecho su propio juego en varias instancias clave, por ejemplo votando impuestos. Lo que creo es que Cabildo se va a tener que definir, decidir si se convierte en un socio del Frente Amplio en las cosas importantes o si se integra a la oposición. Si elige lo segundo, obviamente hay que darle un lugar importante, porque todos son importantes", señaló.

Teléfono para Andrés Ojeda y Sanguinetti

Por último, el colorado se mostró satisifecho de que en el Partido Colorado haya "tres bloques con distinta perspectiva" y que no tenga una voz de mando como la que pretenden tener Andrés Ojeda o Julio María Sanguinetti, a quien no nombró nunca durante la entrevista. Como muestra de convivencia recordó que cuando Ojeda fue acusado de violar la Constitución lo acusaron de violar la Constitución, tanto Robert Silva como él lo defendieron "sin dudar ni un segundo, porque podemos tener discrepancias, pero en los temas de fondo estamos de acuerdo".

Y en claro mensaje a Sanguinetti y Ojeda, recalcó: "Los partidos que funcionan no tienen unanimidad, porque las unanimidades tienden a achicarnos". El que quiera entender que entienda, faltó decir.