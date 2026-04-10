Las políticas desmanteladas que reconstruye el MEC y su apuesta por una nueva universidad

Participación de los docentes

El segundo proyecto de ley está orientado a garantizar la participación de los docentes en los consejos de conducción educativa. Ambos textos, señaló, se vieron demorados en su tratamiento debido al receso parlamentario y a la agenda marcada por interpelaciones, pero entrarán ahora en una nueva etapa de discusión.

Además de los proyectos legislativos, Mahía destacó dos líneas de acción directa del ministerio. Por un lado, la reglamentación de la ley de teatro, y por otro, la puesta en marcha de una política pública de alcance territorial que retoma y redefine la experiencia de los antiguos centros MEC.

En este sentido, el ministro anunció el desarrollo de los llamados Espacios MEC, una iniciativa que, explicó, se enfoca en descentralizar el acceso a bienes culturales e integrar educación e innovación en los territorios.

Mahía sostuvo que esta política responde a una visión más amplia sobre el rol del Estado. Recordó que, durante la campaña electoral, en instancias como “FA Te Escucha”, las principales demandas ciudadanas estaban centradas en empleo y seguridad, pero también emergían con fuerza las necesidades vinculadas a educación, salud, vivienda y cultura.

Relanzamiento de los Espacios MEC

A partir de ese diagnóstico, el ministerio definió como prioridad revertir lo que consideró un “retiro del Estado” en el interior del país. En esa línea, cuestionó que durante la administración anterior se desmantelaran los centros MEC y se sustituyeran por otros dispositivos, lo que implicó, según afirmó, la pérdida de capacidades y recursos humanos.

“Había funcionarios sin tareas o con funciones limitadas durante años”, señaló, y remarcó la necesidad de reconstruir una política pública sostenida en el territorio.

El relanzamiento de los Espacios MEC comenzó incluso sin asignación presupuestal específica. El ministro destacó experiencias iniciales en departamentos como Lavalleja y Salto, donde se promovieron actividades culturales con participación de artistas locales y de Montevideo, así como la articulación con otros organismos estatales.

Posteriormente, con la aprobación del presupuesto, se creó una coordinación específica dependiente directamente del ministro para liderar esta política. Aunque reconoció que los recursos son menores a los deseados, adelantó que en las próximas semanas se abrirán convocatorias para recomponer la red de espacios en todo el país.

Mahía subrayó que el objetivo no es únicamente “llevar cultura”, sino generar condiciones para que actores locales, organizaciones sociales, colectivos y ciudadanos, desarrollen sus propias iniciativas en educación, cultura e innovación.

Para ello, explicó, se desplegará una red de coordinadores departamentales y se fortalecerá el trabajo con la sociedad civil, en una lógica de políticas públicas transversales. “El Estado tiene que ser un dinamizador, generar condiciones”, afirmó, al tiempo que insistió en que el enfoque apunta a promover el desarrollo local desde los propios territorios.