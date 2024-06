Las "vacaciones" de Pablo Iturralde

Juana recuerda que le ofrecieron un cargo poco atractivo para su historial y compromiso. Era en el Ministerio de Educación y Cultura, justo al lado del otro Pablo, el pretendidamente culto Da Silveira, que no mantenía buenas relaciones con Ana Ribeiro. En fin, Iturralde quería algo más para sí mismo y no aceptó hacer nada en el Ministerio de los educados y cultos. La decisión final recayó en Pablo Iturralde, que, como todos sabían, tenía ganas de seguir en carrera y tiempo para ejercer la presidencia con dedicación y entusiasmo.

Por esos días también había que nombrar nuevas autoridades partidarias, y la presidencia del Honorable Directorio del Partido Nacional estaba libre pues su titular, la muy serena Beatriz Argimón, estrenaba la Vicepresidencia de la República.

Sin embargo, pasó mucha agua debajo del puente, y ahora Iturralde es eyectado del Honorable por estar conspirando con Gustavo. Pero esa renuncia lo transformó en un desocupado más. Y ya sin subsidio, sin cargo y sin un futuro próximo, Iturralde perdió la compostura. Al enterarse de que no podía llenar el tanque ni hacer las compras en el supermercado, se dio cuenta de que no le habían depositado el sueldo de mayo. Enojado y perseguido, tomó valor y llamó a la casona de la calle Juan Carlos Gómez para reclamar que le depositaran sus emolumentos por los deberes cumplidos, al menos hasta mayo. Juana supo que ahora, visto lo visto, Pablo quiere que le paguen "un subsidio" para seguir tirando porque no tiene trono, no tiene reina ni cargo, y ya no puede coordinar nada con Gustavo.

Un amigo bien informado sobre la interna partidaria le contó a Juana que las consecuencias de la publicación de los chats para Iturralde fueron demoledoras. El Honorable Directorio aceptó su pedido, y don Pablo pasó a percibir un ingreso mensual, que se deducirá de los aportes al Tesoro partidario que hacen los legisladores y los cargos de confianza.

Mientras tanto, el expresidente del Partido Nacional entretiene sus días participando en los grupos de WhatsApp partidarios y reflexionando, aunque nadie se anima a decirle que apenas le clavan el visto.

Juana de la Barra.