Laura Raffo exige al Frente Amplio haga campaña en contra del plebiscito

Apostando al miedo

Planteando los posibles efectos de aprobarse el plebiscito, la dirigente nacionalista se sumó al tono de la campaña que apela a situaciones que generaron en su momento un clima inestable, "Y bueno, mirá, yo creo que en esto nos jugamos el futuro del país. Si el plebiscito que deroga la reforma a la seguridad social se aprueba, el Uruguay entra en un caos financiero y económico, con costos inmediatos de entre 1000 y $1500 millones, con dificultad para el pago de cualquier tipo de jubilación, con aumento del déficit, con aumento del desempleo. Tal como Oddone, que ahora es candidato a ministro de Economía del Frente Amplio, cuando él realmente se dio cuenta que había dicho no es el fin del mundo y tuvo que recular y dijo puede ser como la crisis del 2002. Sí, efectivamente, puede ser como la crisis del 2002, que todos los uruguayos la tenemos en la memoria porque la pobreza aumentó al 40, %, porque la gente se quedó sin empleo, porque los uruguayos perdieron sus ahorros, porque fue algo que quedó grabado en una generación entera. ¿Pero sabes cuál es la gran diferencia? Que la crisis del 2002 es una crisis importada desde Argentina, que nos golpeó como coletazo de que la convertibilidad se había caído. Esto es una crisis que nos vamos a auto infringir".

Jaque al Frente

Siguiendo con su linea argumental , Raffo exige al Frente amplio que haga campaña en contra del plebiscito impulsado por el movimiento sindical , organizaciones sociales y grupos políticos de izquierda: "Sí todos los dirigentes políticos y todo el Frente Amplio fuera responsable y serio, todos le transmitirían a la población que no hay que votar este plebiscito. Y harían campaña todo el Frente Amplio para que este plebiscito no se votara. Entonces lo que nosotros exigimos nosotros exigimos responsabilidad, nosotros exigimos que hagan campaña en contra. Si reconocen que es un caos, si reconocen que es como volver a la crisis del 2002, que le miren a la cara a los uruguayos y digan por qué no hacen campaña en contra el plebiscito si estamos arriesgando volver a lo que fue".

Juega la carta...de los frenteamplistas

Raffo también aludió a la carta que economistas y otras personalidades frenteamplistas publicaron contra la propuesta del movimiento sindical y social; "Uno de los que figura dentro de los más de 100 economistas frenteamplistas que me sorprendió de Gabriel Oddone, que lo conozco de toda la vida, ha asesorado empresas durante muchísimos años, es que firmó entre los economistas que dijeron que no había que votar la derogación de la reforma y luego cuando se puso el traje de político dijo que no era el fin del mundo. Hay que ser consistente, hay que decirle a la gente lo que realmente pasa. Y por eso el otro día salió Mujica a aclarar que sería un caos. Necesitamos compromiso por parte del Frente Amplio en informar a la población y en hacer campaña. Uno puede hacer la lectura también de que Oddone, por ejemplo, quiso brindar tranquilidad de que se iba a poder manejar la economía. Igualmente en ese discurso él reconoció estar en contra de este plebiscito. ¿La pregunta es si el Partido Nacional es gobierno, la coalición republicana es gobierno y se tiene que enfrentar a esta situación, cómo lo va a hacer? ¿Qué políticas se pueden dejar de lado, por lo menos para tener un panorama también un poco más claro de qué pasos se darían? Yo creo que hablar del plan B sin ir profundo en el plan A es una falta de responsabilidad".