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Política Lavado de Activos | cobranzas |

Revisando

Lavado de activos: analizan incluir locales de pago y cobranza en análisis de riesgo

Se revisará la Estrategia Nacional 2025-2030 para reforzar la investigación conjunta entre los delitos precedentes y el lavado de activos, a pedido del Ministerio del Interior.

Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

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Por Redacción de Caras y Caretas

La Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se reunió este martes 6 en la Torre Ejecutiva para abordar la actualización de los mecanismos de control financiero y la revisión de sus matrices de vulnerabilidad.

El encuentro, de dos horas de duración, estuvo encabezado por el prosecretario de Presidencia y titular del ámbito, Jorge Díaz, junto a representantes de la Senaclaft, del Banco Central del Uruguay, de la Fiscalía General de la Nación, de la JUTEP y de cinco ministerios.

El eje principal del intercambio estuvo centrado en la eventual incorporación de las redes de cobranza y pago en la Evaluación Nacional de Riesgos —cuya versión vigente data de 2023—, una medida impulsada a partir de los hallazgos e indicadores surgidos de la denominada Operación Trazador. En ese sentido, Díaz confirmó que la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) mantendrá un encuentro específico con las firmas del rubro para auditar sus matrices de riesgo.

Fallas en las alertas por efectivo y ajustes en la estrategia nacional

En declaraciones a la prensa, el jerarca explicó que el análisis del caso evidenció que los sistemas de alerta preventiva no funcionaron de manera adecuada ante el manejo de volúmenes elevados de dinero en efectivo en billetes de baja denominación, parámetro considerado un factor claro de sospecha e indicador de riesgo operativo.

Frente a este escenario, la comisión volverá a sesionar en un plazo de 15 días con el objetivo de acordar modificaciones concretas en la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación 2025-2030. La reestructuración buscará no solo incluir sectores previamente omitidos en la evaluación, sino también coordinar acciones operativas que hasta el momento no han tenido una ejecución efectiva.

Investigación combinada del delito precedente y seguimiento de divisas

Entre los aspectos centrales a profundizar en el plan de acción, el prosecretario remarcó la necesidad de aplicar la investigación simultánea del delito originario junto con el delito de lavado de activos. Esta modalidad, que formalmente ya está contemplada en las guías de trabajo pero que no se ha cumplido de forma sistemática, constituye un reclamo planteado por el Ministerio del Interior desde el inicio de las actuaciones.

Asimismo, durante la jornada de trabajo la comisión abordó otros focos de vulnerabilidad para el sistema financiero local, tales como la regulación y monitoreo de operaciones con criptomonedas, el comercio de oro y los circuitos de importación e ingreso de dólares en efectivo al territorio nacional.

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