Oddone anunció que estudian cambios al subsidio del boleto

Subsidio al boleto

“El subsidio al boleto hoy tiene en la fijación del gasoil su principal componente”, dijo el ministro en rueda de prensa este martes en el marco del Foro Económico de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), y agregó: “Es un debate que el sector transportista y la actividad industrial ha planteado hace mucho tiempo de moverlo o desplazarlo por lo menos parcialmente hacia que el subsidio esté asentado en las naftas, y es una discusión oportuna que nosotros hemos estado intercambiando con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Transporte, también atendiendo planteos que son del sector productivo, pero que en ningún caso hay una decisión tomada, simplemente lo que estamos haciendo es evaluar la situación”.