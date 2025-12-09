Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Sebastián Marset | narcotráfico | Paraguay

"Delincuentes de camisita y corbata"

Marset volvió a hablar desde la clandestinidad: "El narcotráfico es gracias a policías y gobiernos"

Sebastián Marset brindó una entrevista a radio de Paraguay. Pidió la prisión domiciliaria de Gianina García Troche para que pase navidad con sus hijos y apuntó contra la mafia paraguaya detrás del narcotráfico.

Marset reapareció en un video y volvió a apuntar a la mafia política detrás del narcotráfico.

Marset reapareció en un video y volvió a apuntar a la mafia política detrás del narcotráfico.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset volvió a aparecer públicamente. Dio una entrevista a la radio paraguaya 780 AM, en la que minutos antes había sido entrevistado el abogado su expareja -Gianina García Troche- y su círculo íntimo, Santiago Moratorio.

Marset sobre la situación de Gianina García Troche

“Están haciendo sufrir a una mujer que es la madre de mis hijos y que, por haber sido pareja mía, la tienen ahí. No se le está dando atención médica. Están pasando muchas cosas que quedan ahí tapaditas y es mejor que salgan a la luz y ver si se puede encontrar una solución”, indicó Marset.

El prófugo aseveró que la madre de sus hijo "no está implicada en nada”. “Van cuatro años de la Operación A Ultranza, ella estuvo casi un año en España, lleva más de seis ahí y hasta el momento no han presentado las pruebas que dicen tener, siguen buscando no sé qué para demostrar algo que no existe”, apuntó.

Marset solicitó que la Justicia paraguaya le otorgue a García Troche la prisión domiciliaria para que pueda “pasar la Navidad con sus hijos, que están sufriendo”.

"El narcotráfico es gracias a policías, gobierno, hay mucha mafia”

“Capaz que piensan que, con lo que están haciendo, yo voy a ir a meterles una bomba y a explotar todo. No. Lo que ellos llaman justicia yo quiero que se gane con justicia. Para eso tengo los abogados que se han encargado desde el primer día pero parece que, ahí, la justicia no existe, porque me dicen que me entregue. ¿Cómo me voy a entregar yo si con una persona que no tienen ni una prueba lleva más de un año y medio y ahí está. No sé en qué momento va a haber justicia”, consideró el narcotraficante prófugo.

Marset apuntó que cuando “toca hablar con palabras es con palabras, cuando es con violencia es con violencia y cuando es con justicia tendría que ser con justicia”.

El narcotráfico es gracias también a autoridades: policías, gobierno... hay mucha mafia metida en el narcotráfico en Paraguay", aseveró Marset.

Los delincuentes somos nosotros, lo que está del otro lado, de camisita y corbata no lo son”, cuestionó el uruguayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/780AM/status/1998526041413861551&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/780AM/status/1998514146959052939&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/780AM/status/1998495729774707033&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/780AM/status/1998479909686226966&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/780AM/status/1998473795279937750&partner=&hide_thread=false

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar