Marset volvió a hablar desde la clandestinidad: "El narcotráfico es gracias a policías y gobiernos"

Marset solicitó que la Justicia paraguaya le otorgue a García Troche la prisión domiciliaria para que pueda “pasar la Navidad con sus hijos, que están sufriendo”.

"El narcotráfico es gracias a policías, gobierno, hay mucha mafia”

“Capaz que piensan que, con lo que están haciendo, yo voy a ir a meterles una bomba y a explotar todo. No. Lo que ellos llaman justicia yo quiero que se gane con justicia. Para eso tengo los abogados que se han encargado desde el primer día pero parece que, ahí, la justicia no existe, porque me dicen que me entregue. ¿Cómo me voy a entregar yo si con una persona que no tienen ni una prueba lleva más de un año y medio y ahí está. No sé en qué momento va a haber justicia”, consideró el narcotraficante prófugo.

Marset apuntó que cuando “toca hablar con palabras es con palabras, cuando es con violencia es con violencia y cuando es con justicia tendría que ser con justicia”.

“El narcotráfico es gracias también a autoridades: policías, gobierno... hay mucha mafia metida en el narcotráfico en Paraguay", aseveró Marset.

“Los delincuentes somos nosotros, lo que está del otro lado, de camisita y corbata no lo son”, cuestionó el uruguayo.

— Radio 780 AM (@780AM) December 9, 2025

— Radio 780 AM (@780AM) December 9, 2025

— Radio 780 AM (@780AM) December 9, 2025

Durante una entrevista concedida al programa En Buenas Manos, Sebastián Marset realizó fuertes acusaciones en contra de autoridades paraguayas, a quienes vinculó con el narcotráfico.



— Radio 780 AM (@780AM) December 9, 2025