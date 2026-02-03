Lazo negó instrucción militar en convenio con el Inisa y defendió el proyecto

Existen antecedentes

En ese sentido, señaló que ya existen antecedentes de formación en ámbitos vinculados a Defensa. Indicó que “al día de hoy hay cursos de la UTEC que se dictan dentro del marco de la Fuerza Aérea” y sostuvo que es importante “dejar estas cosas bien en claro”. Lazo explicó además que el convenio fue firmado por el Ministerio de Defensa Nacional y no directamente por las Fuerzas Armadas, al subrayar que “la subordinación de lo militar al ministerio desde lo civil es algo que está en la tapa del libro y que nadie debería desconocer”.

Por su parte, Saavedra informó que el acuerdo prevé unos 30 cupos para las capacitaciones y que la participación será voluntaria. Según explicó, serán los propios jóvenes quienes decidirán si desean integrarse a las propuestas formativas.

El jerarca del Inisa detalló que actualmente “hay equipos técnicos trabajando en la elaboración de los proyectos específicos” y adelantó que la expectativa es realizar en marzo una presentación con eje en la Colonia Berro. Allí se expondrán las distintas posibilidades que ofrece el Ministerio de Defensa Nacional para que los jóvenes “indaguen, conozcan y elijan”.

Saavedra señaló que, tras una primera etapa de conocimiento y articulación entre las instituciones, y una vez que los jóvenes cuenten con la información necesaria, podrán comenzar las capacitaciones que se definan. Precisó que el programa está dirigido a mayores de 18 años y que su carácter es voluntario.