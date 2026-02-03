Uruguay protegerá 800.000 hectáreas de humedales históricos con miles de años

En el marco del Día Mundial de los Humedales, la presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, reafirmó el compromiso de Uruguay con la preservación de estos ecosistemas críticos. El país inicia el 2026 con un hito ambiental histórico: la protección efectiva de casi 800.000 hectáreas bajo una nueva normativa que asegura su conservación y valorización cultural.
Bajo la consigna de Naciones Unidas "Los humedales y los conocimientos tradicionales", las autoridades destacaron que estos territorios no solo son reservorios de biodiversidad, sino también guardianes de la historia uruguaya.
Ejes centrales de la jornada: acuerdos y gestión
La actividad principal, denominada “Arqueología en los humedales: saberes antiguos para desafíos actuales”, sirvió de plataforma para anunciar decisiones estratégicas para el sector:
Protección Territorial Masiva: Tras la aprobación del Decreto n.º 228/025, Uruguay ha declarado de importancia ambiental a 37 humedales en cuencas clave como el Río de la Plata, Santa Lucía, Río Negro, Laguna Merín y la costa atlántica.
Fortalecimiento del CIRAT: Se confirmó que el Centro de Investigación Regional Arqueológica y Territorial (Cirat) pasará a formar parte de la Dirección Nacional de Educación del MEC. Este cambio jerárquico potenciará la difusión científica y el vínculo con el Sistema Nacional de Educación Pública.
Alianzas Internacionales: Se destacó la firma de un acuerdo de cooperación entre el Instituto Clemente Estable y el Ministerio de Ciencia de Brasil, ampliando el marco de investigación científica en la región.
Un puente entre el pasado y el futuro
La presidenta Cosse subrayó que investigar estos espacios "hace honor a las vidas anteriores y aumenta el amor a la patria", vinculando el trabajo científico con el tema del año de la Comisión Nacional de Patrimonio: los orígenes indígenas del país.
Las investigaciones lideradas por la directora del Cirat, Laura Beovide, han revelado hallazgos arqueológicos de hasta 7.000 años de antigüedad en la cuenca del Santa Lucía, evidenciando una ocupación humana milenaria que coexistió armónicamente con estos ecosistemas.
Impacto ambiental y social
Los humedales protegidos cumplen funciones vitales para la resiliencia del país frente al cambio climático:
Regulación de flujos hídricos y control de inundaciones.
Recarga de acuíferos y amortiguación de eventos climáticos extremos.
Refugio para el 40% de las especies vegetales y animales del planeta.
"Nuestra política es seguir trabajando con los gobiernos departamentales y la comunidad local para garantizar que estos puentes entre el pasado y el futuro se mantengan firmes", señaló la directora nacional de Biodiversidad, Estela Delgado.