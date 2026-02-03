Uruguay protegerá 800.000 hectáreas de humedales históricos con miles de años

Protección Territorial Masiva: Tras la aprobación del Decreto n.º 228/025 , Uruguay ha declarado de importancia ambiental a 37 humedales en cuencas clave como el Río de la Plata, Santa Lucía, Río Negro, Laguna Merín y la costa atlántica.

Fortalecimiento del CIRAT: Se confirmó que el Centro de Investigación Regional Arqueológica y Territorial (Cirat) pasará a formar parte de la Dirección Nacional de Educación del MEC . Este cambio jerárquico potenciará la difusión científica y el vínculo con el Sistema Nacional de Educación Pública.

Alianzas Internacionales: Se destacó la firma de un acuerdo de cooperación entre el Instituto Clemente Estable y el Ministerio de Ciencia de Brasil, ampliando el marco de investigación científica en la región.

Un puente entre el pasado y el futuro

La presidenta Cosse subrayó que investigar estos espacios "hace honor a las vidas anteriores y aumenta el amor a la patria", vinculando el trabajo científico con el tema del año de la Comisión Nacional de Patrimonio: los orígenes indígenas del país.

Las investigaciones lideradas por la directora del Cirat, Laura Beovide, han revelado hallazgos arqueológicos de hasta 7.000 años de antigüedad en la cuenca del Santa Lucía, evidenciando una ocupación humana milenaria que coexistió armónicamente con estos ecosistemas.

Impacto ambiental y social

Los humedales protegidos cumplen funciones vitales para la resiliencia del país frente al cambio climático:

Regulación de flujos hídricos y control de inundaciones.

Recarga de acuíferos y amortiguación de eventos climáticos extremos.

Refugio para el 40% de las especies vegetales y animales del planeta.

"Nuestra política es seguir trabajando con los gobiernos departamentales y la comunidad local para garantizar que estos puentes entre el pasado y el futuro se mantengan firmes", señaló la directora nacional de Biodiversidad, Estela Delgado.