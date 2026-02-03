Cumbre: Orsi se reunió con Xi Jinping y firmaron varios acuerdos bilaterales

Orsi arribó al Gran Salón del Pueblo, donde fue recibido por Xi con honores militares. Tras la foto oficial, la presentación de las delegaciones y una vez ejecutados los himos nacionales, los mandatarios se entrevistaron por más de media hora. Durante el saludo, Xi instó a Orsi a “promover un mundo igualitario y ordenado y una globalización económica universalmente beneficiosa”, mientras el presidente habló de “aumentar el nivel de cooperación” entre ambas naciones.

Acuerdos bilaterales

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, uno de los jerarcas que integran la delegación oficial, mencionó que ambos países firmaron cuatro acuerdos vinculados al sector agropecuario. Uno de ellos permitirá la exportación de productos avícolas hacia el gigante asiático. En concreto, el ministro mencionó “todo lo que es garras y demás”.

Otro de los acuerdos que suscribieron ambos países favorecerá la venta de nueces pecán; un tercer acuerdo está vinculado al procesamiento de los cálculos biliares, cuyo kilo, apuntó Fratti, ronda los 250.000 dólares. Este producto es utilizado en China en la medicina tradicional. El titular del MGAP dijo que, en este caso, el acuerdo también incluye “la posibilidad de que se instale una agencia en Uruguay que procese esos cálculos biliares, los nuestros y los de Argentina y Brasil; habrá que ver si se concreta, pero lo que sí está concreto es que vamos a acceder a este mercado con cálculos biliares”.

Por último, Fratti dijo que se firmó “un acuerdo de cooperación en pesca”, con el objetivo de concretar “la posibilidad de tener barcos de investigación en Uruguay que nos permita tener un estudio propio de qué es lo que está pasando con la riqueza acuífera”.

Además de los acuerdos vinculados al agro, ambos países firmaron otros sobre inversión y cooperación industrial, sobre cooperación ambiental, para facilitar el comercio, para la implementación de la Iniciativa para el Desarrollo Global, para la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, sobre cooperación en gestión de emergencias, sobre cooperación en el campo de la propiedad intelectual, sobre la cooperación entre medios de comunicación y think tanks del Sur global y la secretaría de Comunicación.