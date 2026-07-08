Legisladores del Frente Amplio presentarán ley para expropiar inmuebles del Estado sin uso

Andrade, en declaraciones a medios locales, calificó la situación actual como "absurda", especialmente en un contexto de crisis habitacional donde la necesidad de infraestructura es apremiante. "No tiene sentido que el Ministerio de Defensa o la Administración de Ferrocarriles mantengan predios sin uso mientras hay familias que necesitan un techo", sentenció.

Transparencia

Para garantizar la transparencia y el control ciudadano, el proyecto prevé la creación de un Inventario Nacional de Inmuebles Públicos Ociosos, de acceso libre y con datos georreferenciados, que será administrado por la Dirección Nacional de Catastro. Este mapa del abandono estatal permitiría a la sociedad civil monitorear qué bienes están disponibles y en qué etapa del proceso de reconversión se encuentran.

Esta ofensiva legislativa del Frente Amplio se suma a la reciente ley, también promovida por Andrade y ya sancionada, que facilita la expropiación de viviendas privadas vacías con deudas tributarias, configurando un frente de ataque de doble vía contra el problema de la vivienda ociosa, tanto pública como privada.