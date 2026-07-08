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Política

Dos de cada diez viviendas están vacías

Legisladores del Frente Amplio presentarán ley para expropiar inmuebles del Estado sin uso

Senadores del Frente Amplio presentarán un proyecto que declara "contrario al interés general" mantener inmuebles públicos vacíos.

Legisladores del Frente Amplio presentarán ley para expropiar inmuebles del Estado sin uso

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En una movida que promete agitar el tablero político, la bancada del Frente Amplio en el Senado se apresta a presentar un proyecto de ley que obligaría al Estado a sacar provecho social de sus propiedades abandonadas. La iniciativa, apunta a un universo de más de mil inmuebles públicos que permanecen en un estado de "ociosidad injustificada".

La normativa propone que aquellos edificios y terrenos que lleven más de un año sin uso, que carezcan de un destino claro o que hayan sido adquiridos para proyectos que nunca se concretaron, sean reorientados prioritariamente hacia la solución del déficit habitacional.

Un texto heredado

El texto recoge y expande un instrumento ya existente heredado de la administración de Luis Lacalle Pou: el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles. Sin embargo, el nuevo enfoque le da un giro sustancial al establecerse que la carga de la prueba recaerá sobre los organismos propietarios, quienes deberán justificar detalladamente por qué un inmueble es "imprescindible" para sus funciones. Si no logran convencer al programa, el bien será declarado ocioso y pasará a un fondo destinado a viviendas de interés social, cooperativas o equipamiento comunitario en áreas como salud, educación o cuidados.

Andrade, en declaraciones a medios locales, calificó la situación actual como "absurda", especialmente en un contexto de crisis habitacional donde la necesidad de infraestructura es apremiante. "No tiene sentido que el Ministerio de Defensa o la Administración de Ferrocarriles mantengan predios sin uso mientras hay familias que necesitan un techo", sentenció.

Transparencia

Para garantizar la transparencia y el control ciudadano, el proyecto prevé la creación de un Inventario Nacional de Inmuebles Públicos Ociosos, de acceso libre y con datos georreferenciados, que será administrado por la Dirección Nacional de Catastro. Este mapa del abandono estatal permitiría a la sociedad civil monitorear qué bienes están disponibles y en qué etapa del proceso de reconversión se encuentran.

Esta ofensiva legislativa del Frente Amplio se suma a la reciente ley, también promovida por Andrade y ya sancionada, que facilita la expropiación de viviendas privadas vacías con deudas tributarias, configurando un frente de ataque de doble vía contra el problema de la vivienda ociosa, tanto pública como privada.

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