En una movida que promete agitar el tablero político, la bancada del Frente Amplio en el Senado se apresta a presentar un proyecto de ley que obligaría al Estado a sacar provecho social de sus propiedades abandonadas. La iniciativa, apunta a un universo de más de mil inmuebles públicos que permanecen en un estado de "ociosidad injustificada".
Dos de cada diez viviendas están vacías
Legisladores del Frente Amplio presentarán ley para expropiar inmuebles del Estado sin uso
Senadores del Frente Amplio presentarán un proyecto que declara "contrario al interés general" mantener inmuebles públicos vacíos.