Gobierno de Uruguay lanzará campaña nacional sobre el consumo problemático de alcohol en agosto

Intervenciones breves

Uno de los anuncios más destacados fue el inicio de las denominadas “intervenciones breves” en los centros de atención primaria de ASSE y de la Intendencia de Montevideo, programado para el mes de agosto. Rossi detalló que se trata de una estrategia con "una pata en la prevención y otra en el tratamiento", que consiste en la aplicación de cuestionarios y charlas de corta duración para reducir el consumo de alcohol en la población.

"Está orientada a disminuir la cantidad de alcohol que consume una persona", afirmó, destacando que estas acciones permitirán detectar tempranamente a quienes tienen un consumo de riesgo y ofrecerles orientación profesional.

Simultáneamente, en agosto también se lanzará una campaña nacional de concientización sobre el consumo de alcohol. Rossi reconoció que, pese a los esfuerzos, Uruguay mantiene una cifra estable de aproximadamente 373.000 personas con consumo problemático, una situación que no ha logrado reducirse en los últimos 25 años.

Alerta por bebidas energizantes

En otro tramo de la entrevista, el secretario de la Junta Nacional de Drogas se refirió a los riesgos de las bebidas energizantes, especialmente cuando se mezclan con alcohol. Rossi fue contundente al señalar que estos productos "no son inocuos" y advirtió que el efecto estimulante de las energizantes "te despiertan", lo que lleva a que la persona consuma mayores cantidades de alcohol sin percibir los efectos sedantes, aumentando el riesgo de intoxicación y accidentes.

"Las bebidas energizantes no son inocuas", remarcó Rossi, quien añadió que la Junta Nacional de Drogas ya trabaja en una regulación específica para estos productos. Aclaró que el enfoque busca ser regulador "sin la palabra prohibir", pero con el objetivo de mitigar los efectos nocivos de su consumo, especialmente en combinación con alcohol.