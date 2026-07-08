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Política

campaña contra el alcohol

Gobierno de Uruguay lanzará campaña nacional sobre el consumo problemático de alcohol en agosto

Pese a los esfuerzos, Uruguay mantiene una cifra estable de aproximadamente 373.000 personas con consumo problemático de alcohol.

Gabriel Rossi, secretario de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay.

Gabriel Rossi, secretario de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay.
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El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, anunció un nuevo paquete de medidas para combatir el consumo problemático de alcohol en Uruguay, que afecta a más de 373.000 personas en el país. Entre las acciones, se destaca la implementación de la ley de alcohol de 2019 y el inicio de "intervenciones breves".

En el marco de una entrevista con Informativo Sarandí, Rossi confirmó que el gobierno pondrá en marcha la reglamentación de la ley de alcohol aprobada en 2019. La normativa contempla la creación de un registro de vendedores en el Ministerio de Salud Pública, una herramienta que permitirá georreferenciar los puntos de venta.

Esto habilitará controles más estrictos para hacer cumplir las restricciones vigentes, como la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en las cercanías de centros educativos y en determinadas actividades deportivas. "Esa herramienta nos va a permitir georreferenciar los puntos de venta y empezar a controlar situaciones previstas en la normativa", explicó el jerarca, subrayando la intención de avanzar en la fiscalización del expendio.

Intervenciones breves

Uno de los anuncios más destacados fue el inicio de las denominadas “intervenciones breves” en los centros de atención primaria de ASSE y de la Intendencia de Montevideo, programado para el mes de agosto. Rossi detalló que se trata de una estrategia con "una pata en la prevención y otra en el tratamiento", que consiste en la aplicación de cuestionarios y charlas de corta duración para reducir el consumo de alcohol en la población.

"Está orientada a disminuir la cantidad de alcohol que consume una persona", afirmó, destacando que estas acciones permitirán detectar tempranamente a quienes tienen un consumo de riesgo y ofrecerles orientación profesional.

Simultáneamente, en agosto también se lanzará una campaña nacional de concientización sobre el consumo de alcohol. Rossi reconoció que, pese a los esfuerzos, Uruguay mantiene una cifra estable de aproximadamente 373.000 personas con consumo problemático, una situación que no ha logrado reducirse en los últimos 25 años.

Alerta por bebidas energizantes

En otro tramo de la entrevista, el secretario de la Junta Nacional de Drogas se refirió a los riesgos de las bebidas energizantes, especialmente cuando se mezclan con alcohol. Rossi fue contundente al señalar que estos productos "no son inocuos" y advirtió que el efecto estimulante de las energizantes "te despiertan", lo que lleva a que la persona consuma mayores cantidades de alcohol sin percibir los efectos sedantes, aumentando el riesgo de intoxicación y accidentes.

"Las bebidas energizantes no son inocuas", remarcó Rossi, quien añadió que la Junta Nacional de Drogas ya trabaja en una regulación específica para estos productos. Aclaró que el enfoque busca ser regulador "sin la palabra prohibir", pero con el objetivo de mitigar los efectos nocivos de su consumo, especialmente en combinación con alcohol.

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