Legnani logró los votos y este martes se aprobará el fideicomiso por 95 millones de dólares

Están los votos

El proyecto quedó blindado de entrada por un acuerdo entre Legnani y el excandidato blanco Alfonso Lereté –hoy director por la oposición en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)–, uno de los dirigentes más enfrentados a la pasada administración de Orsi.

Por exceder el período de gobierno y amortizarse en un plazo de 20 años, la creación del fideicomiso requiere de una mayoría especial de 21 votos y está previsto que la iniciativa logre este martes un amplio consenso. Además de los 18 votos del Frente Amplio y los tres ediles que responden a Lereté, se espera el voto a favor de la bancada del Partido Colorado –la comuna cedió a un reclamo del excandidato Walter Cervini para contratar una auditoría externa para controlar el fideicomiso– y de otra parte de los curules nacionalistas.

De momento, se mantienen en contra Alejandro Repetto y Gustavo Morandi, dos ediles electos por Alianza País bajo la candidatura a la comuna del hoy diputado blanco Sebastián Andújar.

La votación se llevará a cabo el martes a las 19 horas. El proyecto implica unos US$ 50 millones para el saneamiento en Atlántida, U$S 35 millones para obras viales en los 32 municipios canarios y U$S 10 millones para la adquisición de maquinaria vial.