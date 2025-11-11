Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Jadson Viera | Nacional | Viera

No hay tiempo

Jadson Viera y la difícil misión de lograr funcionamiento en dos semanas

El entrenador de Nacional comienza este martes a preparar el equipo para la primer final del Campeonato Uruguayo.

Jadson Viera comienza a trabajar pensando en las finales.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Gastón García

Nacional vuelve este martes a los trabajos luego del empate ante Defensor Sporting y comienza a preparar el equipo para las finales. Lógicamente primero tiene que conocer a su rival que saldrá de la semifinal de este domingo entre Liverpool y Peñarol.

Jadson Viera el pasado domingo llegó a 10 días de trabajo al frente al primer equipo tricolor. Si bien se ha visto muy poco de lo que el entrenador pretende, se vio una mayor tenencia de pelota, jugando mucho con los defensores y abriendo la cancha con extremos bien abierto.

Ahora el entrenador tendrá dos semanas para preparar la primera final, intentar plasmar su idea de juego, recuperar jugares y llegar con mejores posibilidades a ese partido.

Serán de mucho trabajo a puertas cerradas en Los Céspedes, mucha mentalización y mucho sacrificio para lograr el objetivo que es ser Campeón Uruguayo.

Físicamente todo el plantel está a la orden del entrenador, salvo dos esa excepciones: Bruno Arady con una luxo fractura de cuello del pie izquierdo y se pierde las finales y Nicolás Rodríguez que terminó el partido contra Defensor Sporting con una sobrecarga muscular.

Viera: "Mejorar en todo"

Luego de finalizado el partido ante el violeta en el Franzini, el técnico de Nacional Jadson Viera se mostró conforme y aseguró que "el equipo dio la cara" y logró el objetivo.

Cuando el entrenador fue consultado sobre las cosas a mejorar fue contundente: "En todo. Yo también, para mí fue todo un cambio rápido, en pocos días".

Viera sabe que está en Nacional y no espera. Tiene que ganar todo y más cuando hace dos años no gana un título. Pero a su vez la gente del tricolor es consciente que son muy pocos los días de trabajo que tiene el técnico para intentar un cambio radical en el juego del equipo. Además, también saben que no solo depende del técnico de turno. Los tricolores son el mejor plantel del medio en nombres, pero faltó ensamblar las piezas durante todo el año. Ese es el trabajo más importante para el entrenador. Si Viera lo pudiera lograr en estos 10 días, sería un paso muy importante para lograr el título y le daría una espalda gigante para la temporada 2026.

