Jadson Viera y la difícil misión de lograr funcionamiento en dos semanas

Serán de mucho trabajo a puertas cerradas en Los Céspedes, mucha mentalización y mucho sacrificio para lograr el objetivo que es ser Campeón Uruguayo.

Físicamente todo el plantel está a la orden del entrenador, salvo dos esa excepciones: Bruno Arady con una luxo fractura de cuello del pie izquierdo y se pierde las finales y Nicolás Rodríguez que terminó el partido contra Defensor Sporting con una sobrecarga muscular.

Viera: "Mejorar en todo"

Luego de finalizado el partido ante el violeta en el Franzini, el técnico de Nacional Jadson Viera se mostró conforme y aseguró que "el equipo dio la cara" y logró el objetivo.

Cuando el entrenador fue consultado sobre las cosas a mejorar fue contundente: "En todo. Yo también, para mí fue todo un cambio rápido, en pocos días".

Viera sabe que está en Nacional y no espera. Tiene que ganar todo y más cuando hace dos años no gana un título. Pero a su vez la gente del tricolor es consciente que son muy pocos los días de trabajo que tiene el técnico para intentar un cambio radical en el juego del equipo. Además, también saben que no solo depende del técnico de turno. Los tricolores son el mejor plantel del medio en nombres, pero faltó ensamblar las piezas durante todo el año. Ese es el trabajo más importante para el entrenador. Si Viera lo pudiera lograr en estos 10 días, sería un paso muy importante para lograr el título y le daría una espalda gigante para la temporada 2026.