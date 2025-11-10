La Convención Nacional del Partido Colorado (PC) para tratar tres temas, pero fue uno de ellos, la sanción a dirigentes que apoyaron a candidatos del Partido Nacional en las elecciones departamentales, el que se llevó gran parte de la discusión. Esto dejó sin tiempo al debate sobre la posible reforma del calendario electoral.
Departamentales
Partido Colorado aprobó sanción de "apercibimiento" por apoyar a los blancos
Los sancionados por apoyar a los blancos fueron Fernando Álvez (Maldonado), Carlos Flores (Maldonado), Ricardo Molinelli (Paysandú) y Eduardo Píriz (Rocha).