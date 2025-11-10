Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Departamentales

Partido Colorado aprobó sanción de "apercibimiento" por apoyar a los blancos

Los sancionados por apoyar a los blancos fueron Fernando Álvez (Maldonado), Carlos Flores (Maldonado), Ricardo Molinelli (Paysandú) y Eduardo Píriz (Rocha).

El Partido Colorado sancionó a cuatro dirigentes.

El Partido Colorado sancionó a cuatro dirigentes.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Convención Nacional del Partido Colorado (PC) para tratar tres temas, pero fue uno de ellos, la sanción a dirigentes que apoyaron a candidatos del Partido Nacional en las elecciones departamentales, el que se llevó gran parte de la discusión. Esto dejó sin tiempo al debate sobre la posible reforma del calendario electoral.

La Carta Orgánica del PC, en su artículo 139, plantea varias sanciones –en orden creciente de gravedad– que se pueden aplicar a un afiliado, y por mayoría este sábado se aprobó la que había sido propuesta por la Comisión Asesora de Ética y Conducta Política del PC, que es la más leve, “apercibimiento”.

Los sancionados por apoyar a candidatos blancos fueron Fernando Álvez (Maldonado), Carlos Flores (Maldonado), Ricardo Molinelli (Paysandú) y Eduardo Píriz (Rocha).

Plan estratégico quinquenal

La Convención Nacional del Partido Colorado sesionó este sábado en la casa partidaria en Montevideo. En esa instancia, se presentó el plan estratégico quinquenal "profundo" y "con responsables diversos por áreas", destacó el senador y secretario general del partido, Andrés Ojeda. Incluye una recorrida del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) por todos los departamentos del país.

Ojeda destacó la profesionalización y modernización del partido. Además, anunció la puesta en marcha de una campaña de afiliaciones denominada "Colorado siempre". Se busca que sea "un partido moderno, con más futuro que pasado", afirmó. "Hoy tenemos que defender la renovación que hemos generado y mirar hacia adelante con esperanza y no tanto hacia atrás con añoranza como nos pasa hace mucho tiempo. Este partido tiene que volver a ser lo que en algún momento fue", valoró.

Ojeda aseguró que el Partido Colorado "tiene la mira puesta en ganar las elecciones de 2029". "Eso es el objetivo central de lo que hacemos. Nosotros queremos ganar en 2029 y estamos trabajando para eso", enfatizó.

Dejá tu comentario

Te puede interesar