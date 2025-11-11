El frío saludo entre Orsi y Lacalle Pou luego de la polémica por Cardama

El exmandatario y dirigente blanco apuntó a que con la denuncia “arrastraron al presidente a una operación política”. Orsi, por su parte, salió en respuesta a estos dichos y se mostró sorprendido por lo señalado por Lacalle.

La respuesta de Orsi

El expresidente tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo también puedo pensar que a él lo arrastró un amor no correspondido, porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado como ellos sí se portaron", dijo Orsi semanas atrás y se mostró sorprendido por la "energia y virulencia" con la que había salido el exmandatario y las anteriores autoridades.

Este lunes, en tanto, ambos se encontraron. Mientras Orsi saludaba al presidente de los blancos, Álvaro Delgado, Lacalle Pou lo sorprendió e interrumpió para estrecharle la mano.

Según se pudo ver en la transmisión de Subrayado (Canal 10), ambos se dieron la mano, pero no intercambiaron más palabras que el saludo.