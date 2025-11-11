Hacete socio para acceder a este contenido

Ni media palabra

El frío saludo entre Orsi y Lacalle Pou luego de la polémica por Cardama

El presidente Yamandú Orsi participó este lunes de la Noche de los Cristales Rotos en la B’nai B’rith y se cruzó con el líder blanco.

El presidente Orsi y Lacalle Pou.

 Foto: Gastón Britos/FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi participó este lunes de la Noche de los Cristales Rotos en la B’nai B’rith. Además del mandatario, se hicieron presentes varias figuras del sistema político.

Entre ellos se encontraba el expresidente Luis Lacalle Pou, quien hace algunas semanas salió al cruce de Orsi en medio de la polémica por la denuncia que realizó el gobierno uruguayo en contra del astillero Cardama.

El exmandatario y dirigente blanco apuntó a que con la denuncia “arrastraron al presidente a una operación política”. Orsi, por su parte, salió en respuesta a estos dichos y se mostró sorprendido por lo señalado por Lacalle.

La respuesta de Orsi

El expresidente tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo también puedo pensar que a él lo arrastró un amor no correspondido, porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado como ellos sí se portaron", dijo Orsi semanas atrás y se mostró sorprendido por la "energia y virulencia" con la que había salido el exmandatario y las anteriores autoridades.

Este lunes, en tanto, ambos se encontraron. Mientras Orsi saludaba al presidente de los blancos, Álvaro Delgado, Lacalle Pou lo sorprendió e interrumpió para estrecharle la mano.

Según se pudo ver en la transmisión de Subrayado (Canal 10), ambos se dieron la mano, pero no intercambiaron más palabras que el saludo.

