Política barrios | Leonardo Herou |

Manos a la obra

¿En que barrios la intendencia comenzará a sacar los contenedores de residuos?

En esta primera etapa, se alcanzarán 11.522 hogares en total con equipamiento para clasificación, aseguró Leonardo Herou, director de Desarrollo Ambiental.

Cerro, Capurro y Bella Vista serán los primeros barrios que recibirán los contenedores intradomiciliarios.

 Foto. Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Montevideo (IMM) se propuso atacar fuertemente la basura que se acumula en los diferentes barrios de la capital. Para ello, continúa adelante con su plan de reducir la cantidad de residuos dispersos que hay en la ciudad. Una de las medidas prometidas en su momento por el intendente Mario Bergara es el retiro paulatino de los contenedores públicos de basura, que están ubicados en calles o veredas, para sustituirlos por recipientes más pequeños que irán dentro de los domicilios.

Se trata de un formato que el mismo Leonardo Herou, director de Desarrollo Ambiental de la IMM, implementó en Canelones cuando tuvo un cargo de similares características en las administraciones de Yamandú Orsi. En Montevideo se aplicó en el último período un sistema parecido en zonas muy concretas.

Este sistema, más allá de que reduce la cantidad de residuos que van a parar a la vía pública, permite la clasificación intradomiciliaria y requiere una recolección puerta a puerta, como existía años atrás.

En diálogo con Informativo Sarandí, Herou dijo que este primer año es "de transición" y que el sistema de contenedores intradomiciliarios no se podrá aplicar en todos los barrios previstos porque se requiere mayor presupuesto específico para la materia. El freno es, precisamente, la discusión presupuestal en la Junta Departamental, que comenzará en enero.

"Nos hemos planteado una transición grande que requiere equipamiento, vamos a cambiar mucho el equipamiento en todo Montevideo", dijo Herou, que luego añadió: "El año que viene va a ser de muchos cambios en Montevideo".

Eliminación paulatina de contenedores

Herou señaló que la idea es la "eliminación paulatina de contenedores públicos" porque actualmente, al estar todos en la calle, se producen desbordes y también son pasibles de vaciado por parte de hurgadores.

El jerarca señaló que "es una locura y tiene un costo que no es razonable" el servicio de limpieza en los alrededores de los contenedores, que es adicional al del camión recolector.

"La experiencia nos muestra que eliminar contenedores de la vía pública es una buena solución y es lo que vamos a hacer", explicó, y entonces señaló qué barrios serán los próximos en tener el nuevo sistema.

"Vamos a empezar dentro de poquitos días" con "una parte importante del casco histórico" del Cerro y luego en Capurro y Bella Vista, "y el año que viene vamos a seguir en gran parte de Montevideo", detalló Herou.

Con los contenedores intradomiciliarios se podrá, aseguró, "avanzar con el otro objetivo que es clasificar y recuperar materiales para valorizarlos".

"Si clasificamos para reciclaje y compostaje, podemos bajar a la mitad los residuos que generamos en casa. Ese es un cambio grande", puntualizó.

Arranca el 15 de noviembre

En esta primera etapa, que se pondrá en marcha entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, "se alcanzarán 11.522 hogares en total con equipamiento para clasificación".

Serán 3.071 hogares con contenedores intradomiciliarios —800 en el Cerro y 2.271 en Capurro y Bella Vista— y 8.451 hogares con contenedores intraprediales que se ubicarán en 19 complejos habitacionales.

Retiro de 225 contenedores

En cuanto a los residuos intradomiciliarios, el proyecto indica que en el Cerro "se entregará un contenedor para residuos mezclados y se instalarán islas para materiales reciclables en la vía pública". En Capurro y Bella Vista será otra la modalidad, ya que en las casas habrá contenedores fraccionados para residuos mezclados y materiales reciclables. En paralelo, quienes quieran composteras podrán pedirlas.

En los complejos habitacionales se instalará una cantidad de contenedores en función del número de residentes, pero también se podrá solicitar composteras.

Estos contenedores intraprediales se instalarán en diversos sitios de la capital. Por ejemplo en los complejos Libertador y Bulevar, las cooperativas San Felipe y Zapicán, las torres Tres Cruces y el edificio Panamericano.

