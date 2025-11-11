Pablo Caggiani fue desafiliado de Ademu y se sorprendió

A través de X, Caggiani se expresó y dijo: “Me acabo de enterar que mañana hay clases y eso es parte de todo lo que se trabajó. Además me desafilian de Ademu junto a la mitad de las maestras de Montevideo. Las decisiones colectivas se acatan aunque sea difícil comprenderlas. El río da muchas vueltas pero sabe dónde va”.

Reacciones políticas

Conocida la noticia, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, respondió el posteo y manifestó su total confianza a Caggiani. “Una vida dedicada a la Educación Pública”, consideró el secretario de Estado.

El diputado Sebastián Valdomir fue en la misma línea y cruzó al sindicato al decir: “Romper puentes con una desafiliación compulsiva habla más de los desafiliadores que de Pablo”.

La diputada Julieta Sierra envió un abrazo a Caggiani y aseguró que sabe de su compromiso.

Finalmente, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, escribió en X: "Como militante, todo mi respecto por tantos años de lucha y compromiso. Como gestora pública, mi testimonio de tu labor incansable y responsable para que la educación llegue a todas y todos".