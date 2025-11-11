Civila anunció "centros permanentes" para atender a personas en situación de calle

Con respecto a Montevideo, dijo que en algunos de los días posteriores al cese de la alerta se ha llegado a utilizar 1.800 plazas. Aseguró que se seguirá “trabajando en una respuesta permanente, 24 horas, en el área metropolitana”.

Instituto Nacional de Discapacidad

A su vez, mencionó que el presupuesto prevé la creación del Instituto Nacional de la Discapacidad, “una política que es reclamada desde hace muchísimo tiempo por las organizaciones que tienen que ver con la discapacidad” y que jerarquiza la política de cuidados “con la creación de nuevos programas que tienen una perspectiva comunitaria”.

“Todo esto lo estamos planteando en un marco que es el de una política de impronta comunitaria, algo que venimos defendiendo desde el inicio de nuestra gestión, que es el trabajo continuo con organizaciones en el territorio, en cada uno de los rincones de Uruguay, tratando de atender las particularidades de cada territorio”, acotó.