Leonardo Herou: "Montevideo puede y debe ser una ciudad más limpia"

“No es que el contenedor sea el problema, sino cómo se gestiona, la frecuencia de recolección, el uso adecuado y la respuesta a los vecinos. La idea es pasar, en gran parte de Montevideo, a contenedores domiciliarios o intraprediales”, explicó.

El futuro jerarca destacó que no se trata solo de infraestructura y equipamiento. Apostará a una red sólida de educación ambiental comunitaria, no sólo en escuelas sino con presencia barrial y organización vecinal, para generar un cambio cultural sostenido. “Hay que sintonizar con la gente”, enfatizó. No obstante, también advirtió que habrá fiscalización y sanciones frente a conductas deliberadas de contaminación: “No nos interesa sancionar por sancionar, pero hay situaciones inaceptables que requieren respuesta”.

Consultado sobre los desafíos financieros, Herou dijo que se necesitarán inversiones significativas, algunas de ellas posiblemente con financiamiento internacional. “Estoy convencido de que con una propuesta sólida y la capacidad de diálogo del intendente Mario Bergara, vamos a conseguir los recursos. Este fue un tema prioritario en la campaña, y el sistema político debe estar a la altura”.

Los otros ejes: agua, costas y justicia socioambiental

Más allá de la limpieza, Herou planteó una agenda ambiental amplia. Identificó el cuidado del agua como una prioridad frente a los desafíos del cambio climático. También mencionó planes para la restauración de playas y zonas costeras, y la necesidad de proteger los cursos de agua en áreas vulnerables.

Un punto fundamental fue la vinculación entre pobreza, exclusión y residuos. Anunció la creación de un equipo especial dentro de la dirección ambiental que trabajará articuladamente con políticas sociales para atender a clasificadores informales y población en situación de calle: “El objetivo es generar inclusión y trabajo digno en el marco de una economía circular”.

Herou dijo que no le interesa el protagonismo, sino los resultados. “Si algo no se logra, no sirve decir ‘la culpa fue de otro’. Hay que asumir la responsabilidad. Pero también sé que, si esto funciona, será porque lo logramos colectivamente, con los vecinos, con las organizaciones, con todos”.

En julio asumirá formalmente el cargo, y ya tiene planificada una agenda intensa de reuniones barriales, presentaciones de hoja de ruta y acciones concretas. Serán 100 días iniciales para poner en marcha una transformación que, según Herou, es tan necesaria como posible. “Estoy convencido: Montevideo puede ser reconocida como una ciudad limpia, amable y ambientalmente ejemplar. Hay que trabajar mucho, pero se puede”, concluyó.