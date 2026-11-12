Ley de inscripción de hijos: Diputados aprobó cambios clave impulsados por familias

En cuanto a la aplicación de la normativa para familias con más de un hijo, el artículo 2° del proyecto aprobado establece que el criterio adoptado para el primer hijo regirá de forma obligatoria para los siguientes hermanos de la misma pareja. Consultada sobre este punto, Cortes indicó: "Eso fue a pedido más bien de la cátedra de Derecho Civil de la Facultad de Derecho por un tema de filiación, porque en realidad también se afecta todo lo que es el derecho a herencia y demás, y si no podría complejizar a la hora de hacer herencias, sucesiones y demás".

Familias de dos mamas podrán inscribir a sus hijos sin estar casadas

Otro de los cambios importantes es que la actual normativa permite que las familias compuestas por dos mamas puedan inscribir a sus hijos con sus apellidos sin estar casadas. Al respecto, Cortés recordó que el primer proyecto sobre este tema se presentó en 2018 a propuesta del Colectivo Dos Mamás. "Son justamente familias con dos madres que tenían este problema, que gestaban a sus bebés y cuando estaban próximos al nacimiento y se ponían en averiguaciones para la inscripción de sus hijos, se enteraban que tenían que unirse en matrimonio para poder darle sus dos apellidos". Si bien muchas de ellas lograban realizar el trámite, señaló la legisladora, otras se enteraban cuando el niño ya estaba naciendo y no pudieron inscribir a sus hijos con sus apellidos o para hacerlo "tenían que atravesar por un proceso de adopción que es muy caro, que ronda los 120 mil pesos y además es largo".

"Es avanzar en derechos y en algo que es sumamente razonable [...] Los códigos, en general, son normas bastante arcaicas, obviamente con una lógica patriarcal, y me parece que avanza en reconocer la diversidad y en acompasar una realidad que existe y que las normas tienen que acompañar", reflexionó Cortés.