Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Ley | Inés Cortés | apellidos

Una normativa muy esperada

Ley de inscripción de hijos: Diputados aprobó cambios clave impulsados por familias

La ley aprobada modifica la frma de elegir el órden de apellidos y permite a familias de dos mamás registrar a sus bebés con sus apellidos sin estar casadas. "Quita la preferencia por el varón" y "es avanzar en derechos", valoró la diputada del FA Inés Cortés.

Diputados aprobó cambios en ley de inscripción de hijos. En la foto: Inés Cortés.&nbsp;

Diputados aprobó cambios en ley de inscripción de hijos. En la foto: Inés Cortés. 

 Carlos Lebrato / FocoUY
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Con los votos del Frente Amplio y la Coalición Republicana —integrada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente—, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 27 del Código de la Niñez y la Adolescencia en lo referido a la inscripción de hijos e hijas. La iniciativa, que se transformará en ley tras su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Una de las modificaciones que se aprobó es que, tanto un hijo habido dentro como fuera del matrimonio, "llevará los apellidos de los cónyuges en el orden por el que ellos opten expresamente". En caso de no existir acuerdo, señala la normativa, el orden de los apellidos se determinará mediante un sorteo realizado por el oficial de estado civil en el momento de la inscripción. Anteriormente, normativa establecia que debía llevar como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre.

Cambios en la forma de elegir el órden de los apellidos

La nueva normativa "quita la preferencia por el varón", valoró la diputada del Frente Amplio Inés Cortés durante una entrevista en el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas TV. Además, señaló que también se modifica "la forma" en la que se debe realizar el trámite: "Hasta el momento, si tú querías ponerle el apellido a la madre, tenían que ir los dos padres. En algunos casos, pedían testigos. Ahora puede ir cualquiera de los dos, padre o madre, a la inscripción, como se hace naturalmente cuando nace un bebé, porque en general la madre está atravesando el proceso de puerperio y demás, y en ese caso, solo con un documento en el que se establezca la voluntad de ambos de poner el apellido de la madre primero, o del padre primero, ya basta para la inscripción".

En cuanto a la aplicación de la normativa para familias con más de un hijo, el artículo 2° del proyecto aprobado establece que el criterio adoptado para el primer hijo regirá de forma obligatoria para los siguientes hermanos de la misma pareja. Consultada sobre este punto, Cortes indicó: "Eso fue a pedido más bien de la cátedra de Derecho Civil de la Facultad de Derecho por un tema de filiación, porque en realidad también se afecta todo lo que es el derecho a herencia y demás, y si no podría complejizar a la hora de hacer herencias, sucesiones y demás".

Familias de dos mamas podrán inscribir a sus hijos sin estar casadas

Otro de los cambios importantes es que la actual normativa permite que las familias compuestas por dos mamas puedan inscribir a sus hijos con sus apellidos sin estar casadas. Al respecto, Cortés recordó que el primer proyecto sobre este tema se presentó en 2018 a propuesta del Colectivo Dos Mamás. "Son justamente familias con dos madres que tenían este problema, que gestaban a sus bebés y cuando estaban próximos al nacimiento y se ponían en averiguaciones para la inscripción de sus hijos, se enteraban que tenían que unirse en matrimonio para poder darle sus dos apellidos". Si bien muchas de ellas lograban realizar el trámite, señaló la legisladora, otras se enteraban cuando el niño ya estaba naciendo y no pudieron inscribir a sus hijos con sus apellidos o para hacerlo "tenían que atravesar por un proceso de adopción que es muy caro, que ronda los 120 mil pesos y además es largo".

"Es avanzar en derechos y en algo que es sumamente razonable [...] Los códigos, en general, son normas bastante arcaicas, obviamente con una lógica patriarcal, y me parece que avanza en reconocer la diversidad y en acompasar una realidad que existe y que las normas tienen que acompañar", reflexionó Cortés.

Temas

Te puede interesar