Comenzó el Antel Summit 2026 en Uruguay: ¿Quién controlará la tecnología?

Inteligencia artificial y poder tecnológico

En las primeras horas de la mañana los allí presentes pudimos escuchar a Irene Solaiman, exintegrante de OpenAI y especialista en políticas y seguridad vinculadas a la inteligencia artificial. Su participación estuvo centrada en los desafíos de desarrollar mecanismos de gobernanza ética para esta tecnología.

También participó y merece un artículo aparte, la economista e investigadora Cecilia Rikap, especializada en el funcionamiento de las grandes compañías tecnológicas, quien abordó el creciente poder de las Big Tech. Analizó la expansión de la inteligencia artificial y el gran negocio que son en realidad los servicios en la Nube.

La agenda incluyó además al escritor y productor cultural Hernán Casciari, quien analizó las posibilidades que ofrece la conectividad digital para fortalecer la independencia de los creadores.

Tecnología, ciencia y creatividad

El vínculo entre tecnología y creación también forma parte del encuentro. Roberto Musso, músico e ingeniero en sistemas, aborda por estas horas la relación entre el método científico, la tecnología y la producción artística.

En el área de biotecnología, Laura Macció presenta soluciones tecnológicas orientadas a la prevención de futuras pandemias globales, mientras que Helena Rovner, investigadora del Banco Mundial, expondrá sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación.

La computación cuántica ocupa otro de los espacios centrales de la jornada. Paco Martin, integrante de IBM Quantum, presenta diferentes enfoques para el desarrollo de algoritmos y la resolución de problemas complejos mediante esta tecnología.

Con la participación de más de 50 empresas del sector, cinco escenarios funcionando en simultáneo y 20 oradores nacionales e internacionales, la empresa estatal de telecomunicaciones lleva a cabo su evento Summit, dedicado a la tecnología, la innovación y la economía digital en el Antel Arena.

6G, computación cuántica y soberanía de datos

El Antel Summit también cuenta con espacios destinados específicamente a empresas y organismos públicos, donde especialistas internacionales analizan herramientas que comienzan a transformar los modelos de producción y gestión.

Entre los temas abordados se encuentran las futuras redes 6G, la computación cuántica, la inteligencia artificial generativa y la soberanía de los datos, con especial atención a su impacto sobre la productividad y la competitividad.

La programación incluye además workshops y charlas técnicas sobre criptografía post-cuántica, agentes de inteligencia artificial aplicados a infraestructura y desarrollo de capacidades tecnológicas propias.

Uno de los principales ejes del encuentro es el desafío de reducir las dependencias tecnológicas y avanzar hacia una mayor autonomía digital. En ese sentido, la discusión busca colocar a Uruguay frente a una pregunta central y se cuestiona cómo aprovechar las nuevas tecnologías sin quedar condicionado por las plataformas y capacidades desarrolladas fuera del país.