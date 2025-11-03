La Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay, a través de su presidente, Pablo Genta, detalló una serie de inversiones clave destinadas a modernizar y optimizar el funcionamiento de la principal terminal portuaria del país. Los proyectos, que suman decenas de millones de dólares, buscan mejorar la logística, la conectividad y la capacidad operativa del Puerto de Montevideo.
Modernización
ANP anuncia inversiones estratégicas por millones para modernizar el Puerto de Montevideo
Las obras de ANP incluyen el nuevo acceso norte automatizado, la extensión de la red ferroviaria interna, la instalación de un dique flotante por $20 millones y una planta de almacenamiento de krill.