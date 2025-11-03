Hacete socio para acceder a este contenido

Política ANP | inversiones | puerto de Montevideo

Modernización

ANP anuncia inversiones estratégicas por millones para modernizar el Puerto de Montevideo

Las obras de ANP incluyen el nuevo acceso norte automatizado, la extensión de la red ferroviaria interna, la instalación de un dique flotante por $20 millones y una planta de almacenamiento de krill.

ANP

ANP
La Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay, a través de su presidente, Pablo Genta, detalló una serie de inversiones clave destinadas a modernizar y optimizar el funcionamiento de la principal terminal portuaria del país. Los proyectos, que suman decenas de millones de dólares, buscan mejorar la logística, la conectividad y la capacidad operativa del Puerto de Montevideo.

Avance en el acceso norte

El presidente Genta informó que están por culminar las obras del nuevo acceso norte. Este proyecto, diseñado para agilizar el ingreso de vehículos de carga, incluirá la instalación de 16 puestos de pesaje y controles completamente automatizados.

  • La obra civil será inaugurada a fin de año.

  • Se espera que la puesta en operación total del sistema automatizado se concrete en marzo [del próximo año].

Conectividad ferroviaria integral

Aprovechando la operatividad del nuevo Ferrocarril Central, la ANP tiene previsto desarrollar la extensión de las vías férreas a la totalidad del recinto portuario. “Queremos que el ingreso del ferrocarril sea a todas las terminales que operan en Montevideo”, afirmó Genta. Estas inversiones en infraestructura ferroviaria interna se concretarían durante el año 2026.

Nuevo dique flotante y reparación naval

Se confirmó la adjudicación de la licitación para instalar un nuevo dique flotante. Con una inversión de 20 millones de dólares, esta infraestructura está próxima a firmar su contrato y busca restablecer el servicio de reparación naval y la varada de equipos de pesca, un servicio vital que se había perdido. Se estima que el nuevo dique estará operativo a fines de 2026.

Inversión en almacenamiento especializado

Finalmente, la ANP se encuentra elaborando los pliegos para una nueva inversión enfocada en la industria pesquera especializada. Se trata de la construcción de una planta de almacenaje de krill dentro del predio portuario, con una inversión proyectada del orden de 13 millones de dólares.

