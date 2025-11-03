ANP anuncia inversiones estratégicas por millones para modernizar el Puerto de Montevideo

Nuevo dique flotante y reparación naval

Se confirmó la adjudicación de la licitación para instalar un nuevo dique flotante. Con una inversión de 20 millones de dólares, esta infraestructura está próxima a firmar su contrato y busca restablecer el servicio de reparación naval y la varada de equipos de pesca, un servicio vital que se había perdido. Se estima que el nuevo dique estará operativo a fines de 2026.

Inversión en almacenamiento especializado

Finalmente, la ANP se encuentra elaborando los pliegos para una nueva inversión enfocada en la industria pesquera especializada. Se trata de la construcción de una planta de almacenaje de krill dentro del predio portuario, con una inversión proyectada del orden de 13 millones de dólares.