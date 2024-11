Los blancos no paran: últimas movidas de Delgado y compañía

Juana, inquieta como siempre, pudo hablar con Álvaro Delgado el domingo de tarde, unos minutos antes de comenzar el acto organizado por la majuga multicolor en la rambla del Parque Rodó. Delgado se limitó a decirle a Juana, para Caras y Caretas, “ese no es mi estilo, no comparto los dichos de la senadora Bianchi y no me representa”. Le dijo también que ya había hablado al respecto con otros medios y que era la última vez que se iba a pronunciar sobre el tema.

En verdad, Juana buscó y buscó dónde se había manifestado Delgado sobre los dichos de la inefable senadora de Aire Fresco, pero no encontró… Bueno, por una vez le regaló una respuesta.

Juana habló con otros dirigentes del Partido Nacional. Todos coincidieron en que no fueron felices sus dichos. Juana sabe que en la reunión de este lunes, en el comando de Delgado, la Dra. Bianchi fue tema de conversación. Estaba el comando político en pleno. Argimón, Heber, García, Martín Lema, el ministro Falero, la candidata a vice Valeria Ripoll y el mismísimo Delgado. Le contaron al oído a Juana que más de uno llegó a decir “Bianchi es ingobernable”, y otros de los presentes le llegaron a decir a Delgado y a Lema: “Tienen que pararla ustedes, que es de Aire Fresco”.

Mucho se ve que no la pararon, porque el martes la senadora Bianchi estuvo en el programa matutino Desayunos Informales. Volvió a las andadas y redobló la apuesta hablando del expresidente Mujica.

Pero hay más de la senadora Bianchi. Un alto dirigente del Partido Nacional le dijo esta semana a Juana que no es casual que la Dra. Bianchi haya sido incluida en la plancha al Senado, en un lugar de privilegio de la lista que fundaron en el 2008 el hoy presidente Lacalle Pou y el hoy candidato Álvaro Delgado. Según le contaron, colaboró con una importante suma de dinero para la campaña electoral de Delgado.

Juana sabe que la inefable Bianchi está enojada con Delgado y le dice, a quien quiera oírla, que ella es Luisista y que sólo responde al presidente…

Juana sabe, además, que la senadora Bianchi está vinculada a un importante empresario nacional que puso como condición excluyente, para colaborar con la fórmula del Partido Nacional, que la Dra. Bianchi integrara la plancha al Senado de la lista 404, con chance de repetir su banca.

Más allá o más acá de los aportes que realizó a título personal o consiguió para la fórmula de los blancos, nada justifica los exabruptos, su nueva semana de furia en plena campaña camino al balotaje y cuando el candidato Delgado hace gárgaras y se llena la boca diciendo que él es conciliador y un ejemplo para la negociación.

Juana pensó en la frase de Cicerón “¿Quousque te tándem abutere, Catilina, patientia nostra?” cuando vio y escuchó a la senadora Graciela Bianchi. Sería bueno que los uruguayos todos recordemos estos y todos sus exabruptos y las noticias falsas que ha publicado en la red social X y ese estilo desafiante y grotesco que exhibe, a la hora de emitir nuestro voto el próximo 24 de noviembre.

Tarde solidaria

El sábado último amaneció veraniego. Juana, decidida a seguir la campaña de los blancos por Montevideo, tocada de timbrazos, juntada en distintos puntos de la ciudad y agite solidario de Valeria Ripoll, agarró su mochila, puso proa a Carrasco y arrancó.

Hizo una parada previa en Caramurú y General Paz, donde el candidato Delgado, sobre el mediodía, juntó no más de veinte personas después de tocar unos cuantos timbres, repartiendo listas con la Cra. Laura Raffo. Se ve que la necesidad tiene cara de hereje, decían en mi barrio. Abrazados y por la calle a puro timbrazo.

Juana siguió rumbo a destino. El convite era tentador. Venía de la oficina de prensa de la candidata a la vicepresidencia de los blancos, que decía “Valeria Ripoll estará presente en una parrilla solidaria en el Parque Grauert, en Carrasco”.

Al llegar, Juana no daba crédito a lo que estaba viendo. El lugar de destino es ese pulmón verde en Arocena frente al Lawn Tennis de Carrasco. La Parrilla solidaria no era otra que la movida organizada por la Fundación Peluffo Giguens.

Allí, en uno de sus stands, estaba Valeria Ripoll, de riguroso delantal violeta y guantes, pronta para despachar hamburguesas y parrillada. Pero no estaba sola. Estaba con el todavía senador Gandini, también de riguroso delantal, sirviendo choripanes y saludando a las vecinas de Carrasco que se desesperaban por una selfie.

Pero hay más, la gente de la lista 250, que lidera Gandini y tuvo magra votación en las elecciones nacionales, copó la parada. Con el edil Barrios Bove a la cabeza, armaron una suerte de día militante y utilizaron la parrilla solidaria de la fundación para repartir listas y conversar con el barrio de Carrasco que se acercó a colaborar.

Valeria Ripoll aprovechó y, entre choripán y choripán que servía, se sacó selfies y convocó a los medios, aprovechando la bolada. Habló con Juana para Caras y Caretas y contó que el raid solidario ese sábado era interminable. Iba a asistir a un acto de la Fundación Horizonte y remataría la tarde en la Teletón…

Cuando Juana intentó consultar a la alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz (Espacio 40), sobre el uso abusivo que hicieron al repartir listas de la fórmula de Delgado-Ripoll en un evento solidario en un espacio cedido, a tales efectos, por el Municipio E y la Intendencia de Montevideo, se negó a hablar con Caras y Caretas.

Juana disfrutó la tarde de sol y volvió a su casa con un poco de bronca, porque la idea era otra y pensó que un evento solidario organizado por la Peluffo Giguens no merecía un acto de politiquería barata de aprovechar un barrio amigo y repartir boletas de la fórmula blanca.

Movida joven

El domingo último, la majuga republicana armó una movida en la rambla del Parque Rodó. Poco originales para elegir lugar, porque armaron el acampe en la Rambla y Jackson, donde una semana antes realizó un acto la fórmula frenteamplista.

Sin duda un error estratégico porque, como diría mi abuela, las comparaciones son odiosas pero inevitables. Eran menos, era fácil contar cuánta gente había, un puñadito, un buen estrado y la dirigencia multicolor que de a poco fue llegando. Eso sí, fue una suerte de fiesta juvenil donde no faltaron las barras, los food trucks, los bear trucks, el dj Andrés Maciel, las mesitas y taburetes esparcidos por el pasto y, la vedette de la noche, una banda en vivo de cumbia modernoza, The La Planta, con el referente de la cumbia, Nicolás Choca. Fue un verdadero toque donde se juntaron los jóvenes blancos con algunos colorados y la dirigencia partidaria, que fue una delicia a los ojos de Juana cuando los veía moverse al son de la cumbia.

Hablaron todos. Más de lo mismo. Lo mejor de la noche, ver moverse, todavía con muy poca gracia, al senador Manini y a la candidata a la vicepresidencia, que se movía como pez en el agua.

El desembarco

El martes no fue un día cualquiera en la campaña camino al balotaje de los blancos. Un grupo de senadores, diputados y dirigentes de segunda línea de la multicolor cruzó el charco. Puso proa a Buenos Aires y decidieron hacer una movida que incluía un acto para convencer a uruguayos para venir a votar a la fórmula Delgado-Ripoll.

El lugar elegido para organizar la juntada fue el Petit Palais, que pertenece a la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera.

El alma mater de la idea fue el senador electo Sebastián da Silva que sin duda consiguió el local ya que es criador de caballos y sus vínculos con sus pares argentinos hicieron muy fácil, no solo lograr que le cedieran el lugar, sino que lo transformaran por un rato en una sede partidaria. Banderas, globos y una enorme escritura que lucía en los balcones del primer piso del coqueto edificio de Barrio Norte y que invitaba a los convocados al llegar: “Vamos, Delgado presidente”.

Juana sabe que la reunión no superó las 150 personas y la comitiva, entre la que se encontraba la candidata a vicepresidenta Valeria Ripoll, el diputado electo Gerardo Sotelo, el dirigente Santiago Gutiérrez Silva, y los que no vuelven, Guillermo Domenech y Eduardo Lust, entre otros. Le aseguró a Juana uno de los organizadores consultados que ya hay más de 500 anotados y que la filial del Partido Nacional en Argentina pagará el pasaje ida y vuelta en Colonia Express.

Resuenan en los oídos de Juana las palabras del senador Da Silva cuando le tocó hablar: “Que sean 3.000 los héroes que crucen. Que no sea solo la bandera de Otorgués la que cruce el charco”.

Parece raro, porque el Partido Nacional se ha opuesto sistemáticamente al voto exterior de los ciudadanos uruguayos. Y ahora, hasta regalan pasajes y buscan, a como dé lugar, eso a lo que siempre se negaron: que los que no viven acá, igual voten.

Queda una semana. Está en nosotros recordar también estas pequeñas cosas a la hora de emitir nuestro voto.