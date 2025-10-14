Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Arezo | Torneo Clausura

Barajar y dar de nuevo

Peñarol: sin Leo por suspensión, la titularidad de Arezo no resiste polémica

Peñarol enfrentará mañana a Defensor Sporting por la Copa AUF Uruguay y el domingo a Wanderers por el Torneo Clausura.

Arezo clave en el empate de Peñarol ante Miramar, se perfila para ser titular ante Wanderers.

 Foto: Kelen Arambillet / FocoUy
“Entré bastante enchufado porque sabía que el equipo necesitaba ese golpe de energía. Me quedo con el primer gol: fue lo que desbloqueó un poco el partido y le dio al equipo el ánimo para ver que podíamos remontarlo. Me hubiese gustado hacer uno más”, manifestó el cetrodelantero de Peñarol Matías Arezo en Grandes de verdad de radio Carve Deportiva.

Es que su ingreso en el partido ante Miramar Misiones fue clave para que Peñarol lograra rescatar un punto ante los cebritas. Individualmente, dijo sentirse “muy bien” en el club. “Estoy en el lugar donde quería estar. Me siento contento y lo disfruto, más allá de no tener los minutos que esperaba tener. Por el esfuerzo que hice, trato de disfrutar y ser feliz. Las cosas se vienen dando y vienen llegando, y eso es importante para mí y el equipo, que saben que cuentan conmigo”, agregó.

Si bien el punto en principio dejaba un sabor amargo en el mirasol, con los resultados que se registraron el domingo todo sigue igual y Peñarol sigue cómodo en el Clausura y pelea en la anual.

Sin Leo, se perfila Arezo

El partido ante Miramar Misiones quedó atrás y Peñarol ya piensa en sus dos próximos rivales. Primero, este miércoles enfrentará a Defensor Sporting por la semifinal de la Copa AUF Uruguay en el Parque Viera. El técnico Diego Aguirre evalúa parar un equipo con jugadores que habitualmente son suplentes, pero incluiría a Leonardo Fernández y por qué no a Matías Arezo. Ahora, el "10" está suspendido por el Torneo Clausura ya que acumuló 5 tarjetas amarillas y se perderá el partido del fin de semana próximo ante Wanderers en el Campeón del Siglo. La suspensión de Leo, le abre la puerta a la titularidad de Matías Arezo ante los bohemios, que por su capacidad goleadora no resiste un minuto más en el banco de suplentes.

Aguirre ya ha jugado con dos centrodelanteros, y seguramente repita esta fórmula ante los dirigidos por Daniel Carreño. Con respecto a su visión sobre una dupla de ataque con Maxi Silvera, Arezo mencionó: “Somos de características distintas, pero con un poco de trabajo nos podemos complementar tranquilamente. El entrenador (Diego Aguirre) opta por jugar con un delantero, y está perfecto; son más decisiones técnicas que grupales. Por el transcurso del partido, a veces nos toca jugar los dos, o que salga uno y entre el otro. Personalmente, yo me siento bien con él”.

