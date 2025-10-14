Peñarol: sin Leo por suspensión, la titularidad de Arezo no resiste polémica

Sin Leo, se perfila Arezo

El partido ante Miramar Misiones quedó atrás y Peñarol ya piensa en sus dos próximos rivales. Primero, este miércoles enfrentará a Defensor Sporting por la semifinal de la Copa AUF Uruguay en el Parque Viera. El técnico Diego Aguirre evalúa parar un equipo con jugadores que habitualmente son suplentes, pero incluiría a Leonardo Fernández y por qué no a Matías Arezo. Ahora, el "10" está suspendido por el Torneo Clausura ya que acumuló 5 tarjetas amarillas y se perderá el partido del fin de semana próximo ante Wanderers en el Campeón del Siglo. La suspensión de Leo, le abre la puerta a la titularidad de Matías Arezo ante los bohemios, que por su capacidad goleadora no resiste un minuto más en el banco de suplentes.

Aguirre ya ha jugado con dos centrodelanteros, y seguramente repita esta fórmula ante los dirigidos por Daniel Carreño. Con respecto a su visión sobre una dupla de ataque con Maxi Silvera, Arezo mencionó: “Somos de características distintas, pero con un poco de trabajo nos podemos complementar tranquilamente. El entrenador (Diego Aguirre) opta por jugar con un delantero, y está perfecto; son más decisiones técnicas que grupales. Por el transcurso del partido, a veces nos toca jugar los dos, o que salga uno y entre el otro. Personalmente, yo me siento bien con él”.