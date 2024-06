Los nombres de Alejandro Astesiano

Dirigentes políticos, funcionarios públicos, jerarcas policiales y militares, lobistas y empresarios forman parte del universo que teje a su antojo desde millonarios negociados hasta centros de influencia, todo a espaldas por supuesto de la democracia. La lista seguramente no esté completa; es tarea del periodismo serio completarla y hacer los flujogramas.

Esta es una lista que el trabajo ordenado de Silva permite enumerar, pero cada nombre es la punta de una madeja que amerita una nueva investigación y puede llevar a lugares aún insospechados. Hay otros nombres personales que no surgen de las declaraciones porque se usan apodos o se menciona el lugar donde trabajan, pero son funcionarios en actividad en distintos organismos del Estado.

No todos los nombres vinculados al caso Astesiano fueron procesados. No todos parecen haberse apropiado de dinero, no todo fue en aras de un negocio, pero lo que queda claro es que al hacerse público lo de Astesiano, al descubrir el “si pasa, pasa”, estas actividades son moneda corriente y es una forma de construcción de poder político, que finalmente termina fortaleciendo el poder económico.

Es en la larga campaña electoral donde la plata obtenida se blanquea, mientras los lobistas pagan monedas fuertes para ponerse en la mira de los futuros gobernantes.

La trama política

Gabriela Fossati. Exfiscal que inició la investigación del vínculo de Astesiano con los pasaportes rusos. No investigó uno de los elementos más importantes como los mensajes de chat entre el exjefe de la Seguridad Presidencial y el presidente de la República, Lacalle Pou. Actualmente es candidata a diputada por la lista 2004 del Partido Nacional, el mismo partido del presidente.

Luis Alberto Lacalle Herrera. Astesiano fue integrante de su cuerpo de seguridad cuando era candidato. Astesiano, apodado “el fibra”, fue a partir de su vínculo con el expresidente que empezó a ocupar lugares de relevancia en el Partido Nacional.

Nené Villanueva. Dirigente blanco de la lista 2, donde empezó a militar Astesiano para el Partido Nacional.

Sergio Abreu. Ministro y candidato en varios gobiernos del Partido Nacional. Astesiano fue su chofer cuando fue ministro de Industria y de ese vínculo conoció a Ricardo “Poroto” Andrioli, funcionario del Ministerio que será un personaje central en la práctica de lobby empresarial.

Nicolás Martínez. Secretario político del presidente Lacalle Pou y varias veces consultado por Astesiano sobre alguno de sus movimientos. En un “modus operandi” parecido al de Astesiano, una hermana de Martínez integra la dirección de la Fundación A Ganar y su otro hermano integró la Secretaría de la Intendencia de Rocha, donde causalmente la Fundación obtuvo adjudicaciones directas.

Rodrigo Ferrés. Secretario de Presidencia. A pesar de declarar en el Parlamento que casi no tenía idea de Astesiano, según este, varios expedientes de pases en comisión para el equipo de seguridad presidencial le eran entregados por Ferrés para su opinión.

Luis Alberto Heber. Exministro de Transporte y del Interior, actual senador. Justamente en su etapa de senador previo a ser designado ministro, Astesiano fue su chofer durante dos años. Cuando Astesiano renuncia a la tarea, Heber le consigue un puesto en el Laboratorio Dorrego.

Homero “Negro” Gadea. Secretario personal de Lacalle Pou. Fue consultado por Astesiano sobre varios negocios a presentar a Lacalle Pou e hizo de nexo entre Rodrigo Ferrés y Astesiano mientras este era el jefe de la Seguridad Presidencial.

Carlos Baceda. Subdirector de Comunicaciones de Presidencia. Accedió por Astesiano al Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) para averiguar los antecedentes de dos personas que trabajaban en su casa.

Raúl Feijo. Director de la División Tecnologías de la Información y Comunicaciones de UTE. Esposo de la presidenta del ente Silvia Emaldi; brindó un informe favorable a que UTE adquiriera un dron de la empresa Lunacar S.A. subsidiaria en Uruguay del Vertical Skies, cuyos integrantes eran investigados por los pedidos de espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Bergara.

Felipe Algorta. Exdirector de UTE y dirigente político del Partido Nacional en Durazno. Como director presionó para que se le pagara a Lunacar S.A. por la compra del dron.

Carlos “Pájaro” Enciso. Embajador uruguayo en Argentina. Desde la Embajada se promovieron varias reuniones entre empresarios argentinos y Astesiano como nexo con empresarios locales y el Estado, fundamentalmente en compras militares.

Juan Sartori. Senador del Partido Nacional, promovió desde su despacho encuentros con inversionistas en el rubro de las criptomonedas. Además, Marcelo Acuña, exgerente de Vertical Skies, fue su jefe de seguridad.

Adolfo Varela. Edil en Maldonado por el grupo de Sartori, creador del primer cajero en el departamento de criptomonedas y de la empresa InBierto, transacciones con la criptomonedas Ferret Toquen, acudió a Astesiano para reuniones de este rubro empresarial con el exsecretario Álvaro Delgado.

Fernando Blanco. Actual Director en la OPP. Cuando fue director en el Ministerio de Economía y Finanzas, facilitó a Astesiano el cobro de una deuda que tenía el empresario Víctor Morán, dueño de la empresa que hacía la limpieza en la ANEP.

Roxana Corbrán. Dirigente nacionalista de Rocha, sector Fuerza Nacionalista, realizó gestiones para que empresarios se reunieran con director de Ancap para un proyecto de una estación de servicio entre Rocha y La Paloma, práctica clientelista que también realizó con inversores que querían establecer contacto con el intendente Alejo Umpiérrez.

Mauricio Zapata. Coronel retirado, dirigente en Rocha del Sector Fuerza Nacionalista que acompañaba en las gestiones a Corbrán.

Richard Charamelo. Director de Ancap que recibió a los dirigentes nacionalistas de Rocha para varios proyectos de inversión.

Luis Lacalle Pou. Presidente de la República; según Astesiano, Lacalle estaba al tanto de la mayoría de sus actividades y algunas fueron encomendadas por él mismo. Los chat que podrían ser la prueba no han sido hallados por la Fiscalía, pero algunos, como el seguimiento de inteligencia policial al Presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, demuestran que esas conversaciones existían.

Trama policial

Héctor Ferreira. Subdirector administrativo de la Policía, investigado por su vínculo con Astesiano, renunció al cargo y la investigación sigue en curso.

Jorge Berriel. Subdirector ejecutivo de la Policía. Fue imputado en febrero del 2023 por tres delitos de revelación de secretos. Berriel habia dado información del SGSP sobre la denuncia de violación grupal en una fiesta del Partido Nacional, sobre una rapiña en la que tuvo participación un integrante de la Seguridad Presidencial y otra rapiña en la que fue víctima un hijo de Astesiano. Finalmente no fue formalizado por estos delitos.

Claudio Correa. Jefe de Policía de Rocha y exdirector de Inteligencia policial, acusado por Astesiano de borrar de su teléfono los chat con el presidente. La causa fue archivada.

Rafael Alen. Comisario de la Brigada Antidrogas, montó el operativo de inteligencia pedido por Astesiano contra el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.

Hernán “Lupita” López. Comisario mayor y exfuncionario de los servicios de inteligencia policial, llevó adelante actividades de Inteligencia contra el excomisario Mario Layera.

Adrían “Boga” Ferreira. Exfuncionario de los servicios de inteligencia policial y jefe de la seguridad privada de La Tahona donde vivía el presidente Lacalle Pou, junto a “Lupita” López hizo tareas de inteligencia contra el excomisario Layera.

Marcelo “Baiano” Fránquez. Cabo policial; obtuvo datos personales de los estudiantes del Liceo 41. Actualmente reviste en la zona Operativa nro. 1 de Montevideo.

Vonder Putten. Exsargento de la Policía, también estuvo involucrado en la entrega de datos personales de estudiantes del Liceo 41 a Astesiano.

Félix Custer. Excomisario. Fue el jefe de seguridad de Luis Alberto Lacalle Herrera y su hermano ofició de chofer del senador Heber. Fue quien reclutó a Astesiano al equipo de seguridad de Lacalle Herrera y seguramente consiguió la tarea de chofer de Heber.

Astesiano compartió sus tareas de seguridad con el “Ruso” Bottari que quedarían vinculados a algunos posibles negocios. En una de las reuniones en la que se los vio juntos un tiempo después compartían un encuentro entre otros dirigentes con el suegro de Amarilla.

Ricardo Martínez Simones. Comisario, jefe de la Seguridad Presidencial. Orientó a Astesiano sobre la mejor manera de realizar espionaje a senadores frenteamplistas.

Luciano Jaureguiberry. Oficial de la Policía que brindó a Astesiano varias informaciones del SGSP cuando el primero fue contratado por un empresario sojero.

Jorge García Montejo. Exjefe de Policía de Rocha. Según Astesiano, fue uno de los funcionarios que le dio información del SGSP.

Omar Agrasar. Jefe de Policía de Río Negro. Participó de un operativo policial con funcionarios de su jefatura que pergeñó Astesiano con un empresario sojero.

Sergio Rodríguez. Subjefe de Policía de Rio Negro. Participó del operativo mencionado. Finalmente renunció al cargo.

Cesar Pintos. Comisario responsable de la oficina de Migraciones del Chuy. Ofreció a Astesiano vínculos con empresarios para inversiones inmobiliarias en Rocha y no queda clara su gestión durante el ingreso de ciudadanos rusos al país por esa frontera.

Darwin Javier Lorenzo. Exfuncionario de la Dirección de Inteligencia Policial, formó parte con Astesiano de la empresa de seguridad privada Sixteenth Security Group que ofrecía sus servicios de seguridad al Complejo Celeste y a Peñarol. Realizó trabajos para las embajadas de Estados Unidos e Israel.

Luis Roldán. Comisario mayor responsable de Migraciones del Puerto de Colonia. Por gestión de Astesiano autorizó la salida del país de ciudadanos que tenían prohibición de salir.

Siboney Arbiza. Comisaria, secretaria de Álvaro Delgado. Según las denuncias de Astesiano, orientó los trámites para el matrimonio ruso que iba a comprar el frigorífico Sarubbi e ingresaron en plena pandemia.

Trama militar empresarial

Marcelo Acuña. Militante del Partido Nacional, integrante de la seguridad del senador Juan Sartori junto a Aldo López y exgerente de Vertical Skies. Si bien fue conocido por la solicitud de espionaje a los senadores Bergara y Carrera, llevó adelante varias ventas a UTE, a la Armada, la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa.

Uno de los casos más resonados fue el intento de venta de dos lanchas OPV al Ministerio, que intentó con el grupo empresarial Hyundai Heavy Industries. También estuvo detrás de la compra de la mansión “La Portuguesa” en Maldonado, zona de José Ignacio, una inversión de 25 millones de dólares.

En el 2018 en el estudio Vignoli, Laffitte & Lublinerman se creó la subsidiaria de Vertical Skies, Lunacar S.A., que logró la compra por parte de UTE y la Fuerza Aérea de un dron Lunacar S.A., figura presidida por Marcelo Acuña y Claudio Domínguez. Fue procesado por cohecho calificado a 18 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, multa de 50 UR y dos años de inhabilitación especial.

Mario Panizza. Ceo de Vertical Skies, tomó distancia de lo actuado por Acuña. Vive en Miami y aún es investigado por ventas al Estado, por parte de la fiscal Sabrina Flores.

Mario Fraud. Militar retirado, dueño de la agencia de Seguridad Grupo Sur Seguridad, estuvo con Astesiano detrás de un proyecto para conseguir la Seguridad Privada del Club de Golf. Según Marcelo Acuña, fue quien solicitó los datos de los senadores frenteamplistas. Integra además el Círculo de Artes Marciales y una barra de motociclistas que viajan a Brasil.

Mario Montoto. Empresario argentino integrante de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Junto al otro empresario argentino Pablo B. se reunieron con Astesiano en la embajada uruguaya en Argentina para posibles negocios de venta de armamento militar.

Pablo B. Empresario argentino vinculado a la venta de armamento militar, al que Astesiano está convenciendo de invertir en la seguridad del Complejo Uruguay Celeste.

Trama empresarial

Claudio Andreoli. Empresario sojero, contrató a Astesiano para tareas de inteligencia sobre su estancia la “nueva Mehlem” en Río Negro, comprada a los Romay Salvo. Su hijo, Eduardo Andreoli, fue asesinado por narcos por negarse a que utilizaran su estancia en Paraguay para aterrizaje de avionetas. La familia Andreoli tiene una estancia de 2500 hectáreas en Paraguay y esta de Río Negro de 15 mil, entre otros bienes.

Alex Fares. Empresario del departamento de Colonia de quien Andreoli sospechaba que lo estaba robando. Sobre Fares es que Astesiano llevó las tareas de inteligencia y 6 trabajadores de la estancia. Fares además fue investigado por transacciones con el empresario Francisco Mutio imputado de un delito de comercialización de estupefacientes. Una transacción fue por la compra de dos padrones en la Capuera por más de 200 mil dólares y dos transacciones que no pudieron ser explicadas por 33 mil y 180 mil dólares, en lo que pareció ser una maniobra de lavado de dinero.

Nelson Choroszucha. Empresario y prestamista de Maldonado vinculado a negocios con Vertical Skies y uno de los que declaró entregar dinero por posibles negocios en el piso 4 de la Torre Ejecutiva, despacho de Astesiano. Choroszucha tiene la empresa M y N Soluciones Globales y figura como proveedor del Estado. Ya había realizado negocios con UTE, la Fuerza Aérea y la Armada, por lo que los nuevos negocios necesitaban que las nuevas compras se hicieran con esa empresa.

El “Alemán” Wilfred. Empresario muy solicitado para la adquisición de la mansión “La Portuguesa”, avalada en 25 millones de dólares. En el posible negocio que estaba terminando de cerrar Astesiano aparecían otros empresarios como Tiscornia, el “Coco” Zeinal y Giaco.

Víctor Morán. Dueño de la empresa Anago Cleaning Systems, ganó licitación para la limpieza de la ANEP. Astesiano denunció que le debía un dinero por una de las licitaciones obtenidas y encomendó al entonces director del MEF, Fernando Blanco, habilitara el pago de ANEP a la empresa.

Homero Rodríguez Zarzay. Abogado de Maldonado que junto a Astesiano y Gonzalo Brusa Dovat estaban detrás de ganar una licitación del MTOP por dos obras sobre la Ruta 9, una a la altura de Pan de Azúcar y otra en la Esmeralda Rocha.

Gonzalo Brusa Dovat. Empresario y exgerente de PDVSA, interesado en obtener las obras sobre Ruta 9, habría pagado un adelanto de 4 mil dólares a Astesiano para asegurarse las obras. En el 2021 denunció haber sido estafado entregando dinero a la dirigente nacionalista Roxana Corbrán para tener una reunión con jerarcas del Gobierno.

Francisco “Zurdo” Galarza. Jugador de fútbol actualmente viviendo en Dubái, promoviendo inversiones en Uruguay no solo en el deporte.

Héctor Jorge “Meterete” Guisande. Con Astesiano estaban detrás de la compraventa de relojes Rolex paraguayos, whiskies y vehículos blindados, conseguidos en los remates judiciales o a punto de rematar por los distintos ministerios. Estuvo vinculado al entorno del empresario asesinado en 1993 en Los Cerrillos, Luis Ernesto González.

Adriana Falco. Abogada y asesora de Balcedo junto a su marido Sebastián Azzi son dueños del multimedio en Lavalleja donde poseen: Canal 13 Cerro del Verdún, Minas Cable Visión, Federal FM y Emisora del Este AM. Acudieron a Astesiano para lograr un acuerdo que Balcedo estaba dispuesto a negociar con el Gobierno y la Fiscalía.

Otras tramas

Álvaro Fernández. Escribano. Junto a su esposa Patricia Medina, estuvieron vinculados a los pasaportes rusos. Por esta causa también fueron procesados Alexey Slivaev, gestor ruso, y el ciudadano ruso Roman Karpov. Los cónsules uruguayos en Moscú, Stefano Di Conza y Gustavo Piegas, también fueron procesados por la causa de los pasaportes rusos.

“Ratón” Benítez. Integrante de la hinchada de Danubio y militante del Partido Nacional, estuvo a punto de ser reclutado a la seguridad del Partido cuando se decidieron por Astesiano.

Ricardo “Poroto” Andrioli. Funcionario del Ministerio de Industrias e impulsor de varios proyectos en los que Astesiano debía facilitar los contactos. Se conocieron en el periodo que Astesiano fue chofer de Sergio Abreu.

Edgardo “Chino” Lasalvia. Contratista del fútbol, estuvo en las conversaciones por la posibilidad de que Astesiano obtuviera la seguridad del Complejo Uruguay Celeste y la seguridad privada de Peñarol.

Ignacio “Nacho” Alonso. Vocal en su momento de la AUF fue contactado por Astesiano para obtener la seguridad del Complejo Celeste.

Ignacio Ruglio. Presidente de Peñarol, recibió la oferta de Astesiano, que ya había integrado la seguridad de Peñarol, para hacerse cargo de la misma.

La seguridad en ambos casos se realizaría con la contratación de la empresa donde figuran Astesiano y Darwin Lorenzo, SCG (Sixteenth Security Group).

Jorge “Jorgito” Rivero. Exlíder de la barra brava de Peñarol también fue contactado por Astesiano para el posible negocio de la seguridad aurinegra.