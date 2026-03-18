Los ocho compromisos que guiarán al Ministerio del Interior en materia de género

Sistema de valoración de riesgo. En el marco del Programa de Seguridad Ciudadana, con el Banco Interamericano de Desarrollo, se desarrollará una herramienta de valoración de riesgo de revictimización, para todos los integrantes del sistema de Justicia, en concordancia con los indicadores consensuados con las instituciones.

Formación institucional en Género. Habrá capacitaciones para 5.000 policías, lo que supera las 3.911 capacitaciones realizadas durante el último año. La formación se desarrollará a través de la educación policial, plataformas virtuales e interacción presencial.

Prevención y cambio cultural. Está asumido el compromiso de capacitar a 1.500 personas en igualdad y violencia de género. Esta línea se llevará adelante mediante la implementación de un programa comunitario y educativo con el Instituto Nacional de las Mujeres y la Administración Nacional de Educación Pública. También se implementará Más Igualdad en Movimiento, proyectos académicos nacionales e internacionales con la Facultad de Psicología y la Universidad Federal de Catalão (Brasil); el Programa Ciudadanía y Conocimiento-Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) e iniciativas específicas sobre la violencia digital en articulación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Embajada de Corea.

Respuesta policial frente a la trata, el tráfico y la explotación de personas. Serán actualizados los protocolos de investigación y detección de la Dirección Nacional de Migración y la Dirección Nacional de Identificación Civil, junto con un plan de capacitación especializado, un programa de acompañamiento técnico a equipos de investigación con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, para mejorar la detección, persecución penal y la articulación interinstitucional.

Plan de Acción en Igualdad 2026-2030. A partir del diagnóstico institucional y en el marco de la ley n.° 19.846, de igualdad y no discriminación entre mujeres y varones, se desarrollará un plan con mecanismos de seguimiento. Orientará políticas internas respecto a igualdad en la carrera funcional, condiciones de trabajo, cuidados y prevención de la violencia.

Especialización policial en violencia doméstica y de género. Habrá reconocimiento institucional de esta especialidad mediante la jerarquización en la carrera funcional, el desarrollo de la identidad institucional específica y la incorporación de distintivos en el uniforme.

Acceso a la justicia en el ámbito rural. Será implementada una estrategia específica para el medio rural, que incluya la formación especializada para la Guardia Rural, la designación de referentes de género, la capacitación a mujeres rurales y actores territoriales y la difusión de canales de denuncia.

La igualdad también es territorial y debe llegar a todo el país

“Trabajamos por una Policía que no solo responda, sino que también contribuya a cambiar las condiciones que producen desigualdad y violencia. Sabemos que la igualdad no puede esperar y que la justicia debe llegar a cada rincón del país. Por eso, actuamos con convicción, con recursos y con la certeza de que la dignidad de las mujeres es un pilar esencial en nuestra democracia”, afirmó la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, durante el acto.