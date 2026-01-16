Hacete socio para acceder a este contenido

Yamandú Orsi | Mario Lubetkin |

Comisión permanente

Caso visas de EE.UU.: oposición estudia convocar al canciller Mario Lubetkin

El llamado no sería solo por las visas, ya que pretenden que Lubetkin explique la postura del Ejecutivo con respecto al tema Venezuela.

Lubetkin sería llamado por la oposición para dar explicaciones por el caso de las visas con Estados Unidos.

 Martin Martinez / FocoUy
La inclusión de Uruguay en la suspensión de visas de inmigrantes por parte del Gobierno de Estados Unidos fue el tema central del encuentro entre el embajador de ese país en Uruguay, Lou Rinaldi, y el presidente Yamandú Orsi, celebrada este jueves en la residencia oficial de Suárez y Reyes.

"Fue el tema número uno en la conversación", destacó en rueda de prensa el presidente tras el encuentro. "Surge a partir de ahí un trabajo de ida y vuelta, de intercambio, para poder aclarar la situación y ver hasta dónde nos afecta", agregó.

Según Orsi, desde el "punto de vista numérico" la situación "no es muy importante", pero que desde la "señal" es algo que les "preocupa".

Así las cosas y luego de que Estados Unidos (EE. UU.) suspendiera el procesamiento de visas de inmigrantes para Uruguay, los partidos de la oposición estudian la posibilidad de convocar al canciller, Mario Lubetkin, a la Comisión Permanente.

Rechazar avisas para endurecer controles

Este miércoles, las autoridades estadounidenses ordenaron a los funcionarios consulares rechazar visas para endurecer controles migratorios.

Además, indicaron rechazar visas a solicitantes según factores de salud, edad, nivel de inglés y situación financiera.

En particular, personas mayores de edad u obesas podrían ser rechazadas, como también quienes hayan utilizado asistencia económica del Estado o sido institucionalizados.

Los legisladores de la oposición que integran la Comisión Permanente evalúan la posibilidad de llamar a sala al canciller para tratar el caso de las visas y además para que explique la postura del Ejecutivo con respecto al tema Venezuela.

La Comisión Permanente mantendrá una intensa actividad durante las próximas semanas: El próximo 20 de enero ira el ministro Ambiente, Edgardo Ortuño y autoridades de OSE, con el objetivo de que brinden explicaciones acerca del avance del “paquete de obras” que anunció durante su interpelación en Diputados en el mes de agosto.

Dos días después, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, se hará presente en el plenario. Posteriormente, el 28 de enero fue convocado el ministro del Interior, Carlos Negro, quien será consultado por los avances de la cartera a lo largo del primer año de mandato del nuevo gobierno del Frente Amplio.

