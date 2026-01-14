Uruguay asumió la presidencia del grupo G77+China

“En un escenario de creciente conflictividad internacional, en la que la prohibición del uso, amenaza del uso de la fuerza se erosiona de manera acelerada, Uruguay se presenta como un promotor de la paz y como un facilitador honesto entre las naciones”, añadió.

Lubetkin resaltó el rol que tuvo el grupo 77+China a lo largo de los 62 años de funcionamiento, sobre todo como “actor clave en el impulso e iniciativas destinadas a fortalecer la cooperación internacional y a construir un sistema económico mundial más justo e inclusivo”.

Presidencia de Uruguay

“Durante nuestra presidencia Uruguay promoverá una coordinación estrecha, trasparente y permanente, con todos los estados miembros, a fin de avanzar en nuestras prioridades y objetivos comunes. Contamos con su apoyo y cooperación para alcanzar este propósito”, dijo.

Hizo referencia a “la necesidad urgente de revitalizar a las Naciones Unidas como el foro central para abordar los desafíos globales. La incapacidad del sistema internacional para responder eficazmente a las amenazas transnacionales ha dado lugar a enfoques fragmentados, en los que los países más vulnerables han soportado los mayores costos. En este contexto, el Grupo de los 77 y China debe desempeñar un papel constructivo en el fortalecimiento de la cooperación multilateral”.

Prioridades de 2026

El canciller uruguayo marcó ocho puntos en los que se priorizará durante 2026. Tienen que ver con las brechas entre países, con la incorporación de indicadores económicos, sociales y ambientales en la medición del desarrollo, “así como el concepto de desarrollo en transición”. También dijo que se trabajará en que haya más representación de países en desarrollo en instituciones financieras internacionales y bancos multilaterales.

“En línea con el Compromiso de Sevilla, adoptado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, Uruguay promoverá iniciativas orientadas a reforzar los mecanismos de cooperación y a debatir la reforma de la arquitectura financiera internacional desde espacios más inclusivos”, añadió Lubetkin.